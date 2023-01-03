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İsrail güçleri, Kudüs Cebel Mukaber kasabasında, baskın düzenleyerek gözaltına aldıkları ailenin evini iş makinalarıyla yıkıyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Ocak 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
60 saniyede bugün (03 Ocak 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ heyetini kabul etti
Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliği'ne özel tren seferi yapılacak
Türk Kızılayın 2'nci gemiyle gönderdiği yardım malzemeleri tırlarla Gazze'ye ulaştırılıyor
Bodrum'da ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışılan kaçak inşaat tespit edildi

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