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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Kasım 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
60 saniyede bugün (03 Kasım 2023)

Beyoğlu'nda kalabalık arasında dolar saçan 14 sanığın yargılandığı davada karar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin "Filistin" özel sayısını yayımladı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Mersin'de zıpkınla 150 kilogramlık orkinos avlandı
Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı

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