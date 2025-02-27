"Yankı: Görünmez El"in galası bu akşam yapılacak

İstanbul
Başrolleri Cihangir Ceyhan ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizide Onur Saylak, Erkan Petekkaya, Ragıp Savaş ve Duygu Sarışın da rol alıyor.
Yepyeni bir #tabii orijinal yapımıyla daha üyelerimizin karşısına çıkıyoruz.— Zahid SOBACI (@zahidsobaci) February 27, 2025
İzleyicilerini #28Şubat darbesinin karanlık atmosferine götürecek olan "Yankı: Görünmez El", @tabiiresmi'deki yolculuğuna 28 Şubat’ta başlıyor.
Yolu açık olsun.#YankıGörünmezEl pic.twitter.com/E1cgSFYQv1
Yarın izleyiciyle buluşacak dizinin yönetmenliğini Ozan Aksungur üstlenirken senaryosuna Aksungur ile Oğuz Ayaz ve Ozan Ayaz imza attı.
Dizide başarılı ve hırslı bir banka yöneticisi olan "Eray" karakterini Cihangir Ceyhan, "Berrin" karakterini ise Sinem Ünsal oynayacak.
Türkiye’nin yakın tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 28 Şubat sürecine ışık tutan dizi, dönemin ekonomik, siyasi ve medya ilişkilerini çarpıcı bir şekilde ele alıyor.
Gerçek olaylardan esinlenilen dizinin konusu kısaca şöyle:
"Büyük bir bankada üst düzey yönetici olarak çalışan Eray, hak ettiği terfiyi alamayınca büyük bir yol ayrımına girer ve binbir emekle sahip olduğu kariyerinin tehlikeye düşmesinin ardından hayatı için çok önemli bir karar vermek zorunda kalır. Ya hayatına sıradan bir bankacı, etik değerlerine bağlı bir insan olarak devam edecek ya da yoldan çıkarak, güç ve makam için riskli bir yola girecektir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.