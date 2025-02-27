Dolar
36.44
Euro
38.28
Altın
2,888.82
ETH/USDT
2,355.90
BTC/USDT
86,544.00
BIST 100
9,693.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Bolat, İstanbul’da “İhracat Akademisi 1. Dönem Açılış Programı ve İlk Ders Buluşması”nda konuşuyor
logo
Kültür, 28 Şubat

"Yankı: Görünmez El"in galası bu akşam yapılacak

28 Şubat sürecinin perde arkasındaki gerçekleri gözler önüne seren, TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni dizisi "Yankı: Görünmez El"in galası bu akşam gerçekleştirilecek.

Hilal Uştuk  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
"Yankı: Görünmez El"in galası bu akşam yapılacak

İstanbul

Başrolleri Cihangir Ceyhan ile Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizide Onur Saylak, Erkan Petekkaya, Ragıp Savaş ve Duygu Sarışın da rol alıyor.

Yarın izleyiciyle buluşacak dizinin yönetmenliğini Ozan Aksungur üstlenirken senaryosuna Aksungur ile Oğuz Ayaz ve Ozan Ayaz imza attı.

Dizide başarılı ve hırslı bir banka yöneticisi olan "Eray" karakterini Cihangir Ceyhan, "Berrin" karakterini ise Sinem Ünsal oynayacak.

Türkiye’nin yakın tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 28 Şubat sürecine ışık tutan dizi, dönemin ekonomik, siyasi ve medya ilişkilerini çarpıcı bir şekilde ele alıyor.

Gerçek olaylardan esinlenilen dizinin konusu kısaca şöyle:

"Büyük bir bankada üst düzey yönetici olarak çalışan Eray, hak ettiği terfiyi alamayınca büyük bir yol ayrımına girer ve binbir emekle sahip olduğu kariyerinin tehlikeye düşmesinin ardından hayatı için çok önemli bir karar vermek zorunda kalır. Ya hayatına sıradan bir bankacı, etik değerlerine bağlı bir insan olarak devam edecek ya da yoldan çıkarak, güç ve makam için riskli bir yola girecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Avrupa güvenlik mimarisi yeniden oluşacaksa bunun Türkiyesiz olması mümkün değil
Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 14. yılında Necmettin Erbakan'ı andı
RTÜK'ün çalıştayında farklı mesleklerden kadınlar şiddetin çözümünü konuşacak
TİHEK Başkanı Kılıç: (28 Şubat) Bu türden darbeler, müktesebatımız açısından kabul edilebilir olmayan müdahalelerdir

Benzer haberler

"Yankı: Görünmez El"in galası bu akşam yapılacak

"Yankı: Görünmez El"in galası bu akşam yapılacak

Ramazan ayına özel içerikler TRT 1'de izleyiciyle buluşacak

"Kardan Aydınlık" dizisinin çekimleri tamamlandı

"Bir Zamanlar İstanbul" dizisinde Bosna şehidi Selami Yurdan anıldı

"Bir Zamanlar İstanbul" dizisinde Bosna şehidi Selami Yurdan anıldı

TRT World'ün "Neo-Nazi Cinayetleri" belgeseli yarın izleyiciyle buluşacak

TRT World'ün "Neo-Nazi Cinayetleri" belgeseli yarın izleyiciyle buluşacak
"TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması" için başvurular başladı

"TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması" için başvurular başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet