ANKARA - MUHAMMED TORUNTAY

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Avrupa, 28 Şubat'ını daha yeni yaşıyor. Türklere, Müslümanlara ve inançlara karşı aşırı bir bağnazlığın geliştiğini ve şiddet eylemlerinin çok arttığını görüyoruz." dedi.

AK Parti İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 22. yılında 28 Şubat'a ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

28 Şubat postmodern askeri darbesinde yaşanan acıların ve sıkıntıların her yıl yeniden hatırlandığını ifade eden Usta, "Geldiğimiz noktaya bakınca 28 Şubat'ı yapanların 'bin yıl sürecek' dedikleri bir darbeydi aslında ama bunu başaramadıklarını görmek bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Usta, Türkiye'nin 28 Şubat'ı planladıkları ve hedefledikleri toplum mühendisliği projesiyle bağdaşmayacak bir noktaya geldiğini söyledi.

O dönemde başörtüsünü bahane ederek toplumu ayrıştıran ve ötekileştiren dilden uzaklaşıldığına işaret eden Usta, şunları söyledi:

"Artık kimse kimsenin başörtülü olduğuna, başı açık olduğuna ve ne giydiğine karışmaksızın her alanda kadınlarımız başarılarını ortaya koyabilme imkanına sahipler. Bunu başaran da AK Parti olduğu için aslında büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin bugün bu noktaya gelmesinde yaptığımız o bütün sessiz devrimler aslında çığır açan devrimler Türkiye'yi bu noktaya taşımış durumda."

Usta, 28 Şubat'la ilgili yapılması gereken çalışmaların olduğunu, o dönemde yaşanan mağduriyetlerle ilgili başvuruları aldıklarını, bunların telafi edilebilmesi ve giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Halen tutuklu olanların ve o dönemden dolayı yargılananların olduğunu vurgulayan Usta, şöyle devam etti:

"Onların tekrar ikinci bir yargılanma hakkı ile birlikte serbest kalmaları için haksız bir muameleye eğer bir yargılamaya tabi tutulmuşlarsa bu haklarının iade edilmesine çalışıyoruz. Bu süreç ilerliyor, tahliye olanlar var, bunlar bizi mutlu ediyor tabii ki. 28 Şubat'ta yapılmaya çalışılan şey, vesayet odaklarının nereden olursa olsun, ister askeriyeden, ister medyadan, ister ekonomi patronlarından, nereden olursa olsun, bu milletin iradesine karşı bir güç ortaya koyarak bu güçle ülkenin yönetimine el koymaya çalışmasıydı. Bunu başaramadılar. Artık Türkiye'de bu güce sahip hiçbir vesayet odağı yok. Bence 28 Şubat'ta en çok konuşulması gereken ve bu ülkenin kazanımı olarak görülmesi gereken nokta bu."

Bu milletin 15 Temmuz darbe girişiminde vatanına ve bayrağına ciddi bir şekilde sahip çıktığının altını çizen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"28 Şubat'ta da mesele bu milletin inancı, yaşam tarzıyla ilgili bir darbe girişimi olduğunda da yine aynı şekilde bu millet kenetlendi, inancına ve yaşam tarzına müdahale edilmeyecek şekilde bir sahiplenme gösterdi. Bunlar ülkemiz için, dünya barışı için ve insanlık için aslında çok önemli atılmış adımlar. 28 Şubat deyince eskileri hatırlamak ama eskide kalmadığımızı bugün hangi noktalara geldiğimizi de iyi anlatmamız gerek diye düşünüyorum."

"13 yılımı kaybettim"

Üzücü olanın kaybedilen yıllar olduğunu anlatan Usta, "Ben kendi hayatımda da mesela 13 yılımı kaybettim. Sadece eğitimimi tamamlamak ve meslek sahibi bir kadın olarak iş hayatına atılabilmek için 13 yılımı kaybettim. Bunları aslında kaybeden bir şahıs olarak kendi kayıplarımız değil, ülkenin kaybettiği yıllar aslında ama bunları hızla telafi ediyoruz. Durduğumuz yerde değiliz, o noktada kalmadık ve daha da ilerlemeye ve genişletmeye çalışıyoruz." dedi.

Usta, Türkiye'yi Avrupa'dan ciddi bir şekilde eleştirenlerin ve rapor yazanların olduğunu belirterek, algı operasyonlarıyla Türkiye'nin itibarını zedelemeye çalışanlar olduğunu dile getirdi. Usta, "Bunlara fırsat vermemek lazım. Pek çok dünya ülkesine ve Avrupa ülkesine baktığımız zaman aslında Türkiye 28 Şubat süreciyle pek çok değişimi iyi bir şekilde başarmış durumda. Toplumda herhangi bir çatışmaya, kavgaya ve şiddete yer vermeden büyük adımlar atıldı. Avrupa 28 Şubatını daha yeni yaşıyor. Türklere, Müslümanlara ve inançlara karşı aşırı bir bağnazlığın geliştiğini ve şiddet eylemlerinin çok arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dönemde Avrupa'da yaşanan ırkçılık olaylarına da değinen Usta, bazı Avrupa ülkelerinde başörtüsünün yasaklandığı haberlerini anımsattı. Leyla Şahin Usta, bunların da bu yüz yılda olmaması gereken şeyler olduğunu vurgulayarak, "Onlar da bu yaptıkları hatadan dönecekler. Çünkü bu doğru bir karar değil." diye konuştu.