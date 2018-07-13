Türk adaleti darbecilerden hesap sordu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Diyarbakır, Siirt, Elazığ, Mardin ve Batman'daki davalarda, aralarında darbecilerin sözde atama listesinde yer alanların da bulunduğu sanıklar en ağır cezalara çarptırıldı.

DİYARBAKIR - AZİZ ASLAN/SELMAN TÜR

Türk adaleti, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin hesabını sordu.

Diyarbakır, Siirt, Elazığ, Mardin ve Batman'daki ağır ceza mahkemelerinde FETÖ'ye ilişkin davalarda bazı sanıklar hakkında yargılamalar devam ederken, bazıları için ise karar açıklandı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini ablukaya almaya çalıştıkları iddiasıyla yargılanan 88'i tutuklu 342 sanık için kararını 29 Mayıs'ta açıkladı. Sanıklardan 6'sı ağırlaştırılmış müebbet, 5'i ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanan sanıklardan eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, eski Tugay Komutan Yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı Tabur Komutanı kurmay yarbay Coşkun Karğın, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli, eski Siirt Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Akbulak, eski öğretmen Oğuzhan Tezcan ağırlaştırılmış müebbet, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin, eski Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Keleş, eski Lojistik Şube Müdürü yüzbaşı Erdem Barışık, eski kurmay binbaşı Ertuğrul Çizmaz, eski Harekat ve Eğitim Şube Müdürü yüzbaşı Serdar Hacısalihoğlu'nun ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Mahkeme aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen 70 sanığın cezasında indirime giderek, 12 yıl 6 aydan 15 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmalarını kararlaştırdı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 sanık 2 yıl 3 ay 15 gün ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen oranlarda hapis, 1 sanık ise "mala zarar vermek" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, 7 sanığın tahliyesi, 245 sanığın beraati ve 1 sanık hakkında da açılan kamu davasının düşmesine karar verdi.

Elazığ

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen eski Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü, Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davanın 8 Haziran'daki karar duruşmasında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet, 59 sanık ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Mardin

Darbe girişimine ilişkin tutuklanan Midyat 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Yardımcılığında görevli eski yarbay Uğur Dilek, Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Kasım 2017'de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Davanın gerekçeli kararında sanığın askerlere yönelik emirleri şu şekilde yer aldı:

"Bu gece darbe yapıldı, tarihi bir ana tanıklık ediyorsunuz. Direkt konuya giriyorum. En son olacakları söylüyorum. Emir gelirse gerekirse çıkarız ve emniyeti bile alabiliriz. Emir gelirse emniyete gideceğiz. Peşin peşin söylüyorum, emrime şimdiden uymayacak olan varsa içeriye geçsin. Orada ben emir verdiğimde sıkmayacak olan varsa şimdiden söylesin. Biz oraya gittiğimizde emrim ile sıkmayacak olan olursa ben onun kafasına sıkarım."

Batman

Darbe girişimi sırasında Batman İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Topuz'u rehin aldıkları iddiasıyla yargılanan dönemin Bölge Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü kurmay binbaşı Adnan Ergün, Jandarma İstihbarat Şube Başkanı jandarma binbaşı Cihanhan Efe, Jandarma Asayiş Komutanı kurmay binbaşı Hasan Ali Gider, Jandarma Bölge İstihbarat Şube Başkanı kurmay binbaşı Necip Nefesoğlu ve Jandarma Terörle Mücadele Kısım Amiri üsteğmen Alpaslan Tuna, 20 Ocak'ta Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 9, "konut dokunulmazlığı" suçundan da 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır

Diyarbakır'da sözde atama listesinde "Diyarbakır sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirilen eski 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz'ın yargılandığı 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkında kararını 24 Ocak'taki duruşmada açıkladı.

Yılmaz, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna "yardım eden" sıfatıyla 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Savcı, Yılmaz'ın asıl fail olarak cezalandırılması talebiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.

"Semih Terzi ve 2 özel kuvvet taburunu engellememiş"

Yılmaz'ın hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında, darbe girişimi gecesi Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden izinsiz uçak kaldırarak Ankara'ya giden ve Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci tuğgeneral Semih Terzi ile 2 özel kuvvet taburunu engellemediği yer aldı.

Sanığın Terzi ile yaptığı görüşmede, darbecilerle olup olmadığını sormadığı ifade edilen kararda, özel kuvvetlerin kendisine bağlı olmaması nedeniyle, müdahale konusunda yetkisi ve mecburiyeti olmadığı şeklinde çelişkili ve tutarsız beyanlarda bulunduğu anlatıldı.

Yılmaz'ın darbe girişiminin karşısında durulacağına dair yazılı mesajı, sözde "sıkıyönetim emri" ile ilgili mesajın kendisine ulaşmasından 3-4 saat sonra gece 02.30 sıralarında yayınladığına da kararda yer verildi.

Örgüt evinden 4 kez aranarak talimat almış

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi 13 Ekim 2017'de, darbecilerin hazırladığı sözde atama listesinde "Diyarbakır sıkıyönetim komutan yardımcısı" olarak görevlendirilen eski Diyarbakır 16. Mekanize Tugay Komutanı tuğgeneral Savaş Beyribey hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından ise beraat kararı verdi.

Beyribey'in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını isteyen savcı, mahkemenin verdiği kararın bozulması talebiyle Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu. İtirazın değerlendirilmesi süreci devam ediyor.

8. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan'da, darbe girişimi sırasında terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin toplantı yaptığı örgüt evinden 4 kez aranarak talimat aldığı gerekçesiyle yargılanan dönemin Diyarbakır Bölge Jandarma Kurmay Başkanı eski albay Şamil Türk Özkan'ı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"Askerle çatışma ortamına girilmeyecek" talimatı

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı FETÖ davasında 23 Mart'ta "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Kahraman Sezer'in, darbe girişimi sırasında emri altında bulunan emniyet görevlilerine, "Bütün herkes personeli uyarsın. Kimse talimatsız bir şekilde hareket etmeyecek, fevri hareketlerde bulunmayacak. Benim emrim dışında kesinlikle talimatsız silah kullanılmayacak. Askerle çatışma ortamına girilmeyecek. Sadece benim emrimi bekleyeceksiniz." şeklinde talimat verdiği belirlendi.

Sezer'in yargılandığı davanın gerekçeli kararında, FETÖ'ye bağlılığının en üst seviye olan "A5" kategorisinde bulunduğu bilgisine yer verildi.

TSK'dan ihraç edilen ve yargılama sırasında itirafçı olan eski Diyarbakır İl Jandarma Komutanı albay Hasan Ceyhun Keleş ise 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Eylül 2017'deki karar duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe girişimi gecesinde "gaybubet evi"nde düzenlenen toplantıya katıldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve o dönem Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi anestezi bölümünde görev yapan tutuklu sanık Dr. Öğretim Üyesi Orhan Tokgöz'e 8. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Mart'ta "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu"na yardım ettiği gerekçesiyle 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.