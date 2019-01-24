Tunus seçim dönemine yeni parlamento aritmetiğiyle giriyor

Tunus parlamentosu, yıl sonunda planlanan genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine, 2014 seçim sonuçlarından farklı bir dağılımla giriyor.

ANKARA - Enes Canlı

Tunus, yıl sonunda düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere parlamentodaki yeni dağılımla girmeye hazırlanıyor.

Tunus Meclis Başkanı Muhammed Abdunnasır, salı günü düzenlenen oturumda meclisteki son aritmetiği resmi olarak açıkladı.

Tunus parlamentosunda, Başbakan Yusuf Şahid'e yakınlığıyla bilinen meclis grubu "Ulusal Koalisyon" 217 sandalyeli parlamentoda 44 milletvekiliyle ikinci sıraya yükselirken, 2014'te yapılan son seçimlerin galibi Nida Tunus Partisi geçen yılki istifaların ardından 41 sandalyeyle üçüncü sıraya geriledi.

Nahda Hareketi, 2014 yılındaki seçimleri ikinci sırada tamamlamasına rağmen, zirvedeki rakibi Nida Tunus'un istifalarla erimesinin ardından mecliste 68 sandalyeyle en büyük grup olarak yerini koruyor.

Tunus, 2019 yılı sonunda milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçim maratonuna hazırlanırken, geniş kapsamlı yetkilere sahip Tunus meclisinde dengelerin değişmesinin sandıklara nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

Zirveden üçüncü sıraya, Nida Tunus

Ülkenin önde gelen üç meclis grubunun durumu şu şekilde sıralanıyor:

Nida Tunus Partisi, 2014 yılındaki seçimleri birinci sırada tamamladı ve 217 sandalyeli parlamentoda 86 koltuk elde etti. Partinin kurucu lideri Baci Kaid es-Sibsi de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak, partisinin zaferini perçinledi.

Seçimden sonra iç çekişmelerle Nida Tunus'tan yaklaşık 31 vekilin blok şeklindeki istifasıyla parti kan kaybetti ve parlamentoda ikinci sıraya geriledi.

Nida Tunus'un liderlik ettiği hükümet, istifalar ve peş peşe terör saldırılarıyla yıprandı. Meclisteki güven oylamasını kaybeden Nida Tunus'un Başbakanı Habib es-Sid'in hükümeti, 2016'da düştü.

Ardından Nida Tunus, ideolojik rakibi Nahda Hareketi, diğer küçük partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, 2016 yazında yeni bir ulusal uzlaşı koalisyonu kurdu. Nida Tunus'tan Yusuf Şahid de başbakanlık görevine getirildi.

Nida Tunus'un lideri aynı zamanda cumhurbaşkanının oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ile aynı partiden Başbakan Şahid arasındaki çekişme, hem parti içinde hem ülke siyasetinde tıkanıklığa yol açarak krize neden oldu. İki taraf arasında tırmanan gerilim zaman zaman karşılıklı demeç ve suçlamalarla tırmandı.

Nida Tunus Partisi Lideri Hafız Kaid es-Sibsi, mayıs ayında yaptığı açıklamada, hükümeti "ulusal uzlaşı değil milli kriz hükümeti" olmakla suçladı ve Şahid'in istifasını talep etti. Başbakan Şahid ise Hafız Kaid es-Sibsi ve çevresindekileri "Nida Tunus Partisi'ni bitirmek ve ülkeyi krize sürüklemek"le itham etti.

Nida Tunus yönetiminin Başbakan Şahid hükümetini düşürme stratejisi ters tepti. Partide Şahid'in akıbetine ilişkin oluşan çatlak, peş peşe istifaları da beraberinde getirdi.

Parlamentodaki 12 milletvekiline sahip iş adamı Selim Riyahi'nin partisi Özgür Yurtsever Birliği'nin (ÖYB) Nida Tunus çatısı altına girmesi de partinin güç kaybetmesini durduramadı.

Başbakan Şahid'e yakın isimler tarafından parlamentoda yeni kurulan "Ulusal Koalisyon" grubu, Nida Tunus'tan istifa edenlerin adresi oldu. Nida Tunus, 86 milletvekiliyle zirvede başladığı meclis dönemini 41 vekille üçüncü sırada tamamlamaya hazırlanıyor.

Şahid'e yakın "Ulusal Koalisyon"

Nida Tunus tarafından istenmeyen adam olarak gösterilen Başbakan Yusuf Şahid'in ismi geçen yaz parlamentoda yeni bir oluşumla anılmaya başlandı.

Başbakan'ın partisi Nida Tunus ile bağlarını koparttığı dönemde kurulan Ulusal Koalisyon isimli meclis grubu, yerel basın ve uzmanlar tarafından Başbakan Şahid'in grubu şeklinde değerlendirilmeye başlandı.

Ulusal Koalisyon, bağımsızlar ve Nida Tunus'tan ayrılanların katılımıyla giderek parlamentodaki varlığını artırdı.

Son seçimlerde parti olarak yer almayan ve henüz partileşme aşamasını tamamlayamayan Ulusal Koalisyon, 2019 yılındaki seçimlere, parlamentodaki 44 milletvekiliyle mecliste ikinci en büyük grup sıfatıyla girmeye hazırlanıyor.

Nahda Hareketi

Tunus'un 2014'teki son seçimlerinde sandıklardan ikinci çıkan muhafazakar Nahda Hareketi, rakibi Nida Tunus'un 2015'te yaşadığı istifaların ardından kısa sürede birinci sıraya yükseldi.

Birinci sıraya yükseldikten sonra ideolojik rakibi Nida Tunus'un hükümet krizine çözüm için 2016'da ulusal uzlaşı koalisyonuna katıldı.

Tunus'ta en geniş tabana sahip Nida Tunus ve Nahda Hareketi, iki zıt kutbun uzlaşısı olarak geçiş döneminin birçok sorununun diyalogla aşılmasını sağladı.

Ancak Nida Tunus'un iç çekişmelerle bölünmesinin ardından Nahda Hareketi, hükümetin devam etmesi için Başbakan Yusuf Şahid'e desteğini sürdürdü.

Bu destek, Nida Tunus'un, Nahda Hareketiyle yollarını ayırmasıyla sonuçlandı. Nahda, Yusuf Şahid'e yakın Ulusal Koalisyon isimli parlamento grubuyla 217 sandalyeli mecliste mutlak çoğunluğu oluşturan tarafta kaldı ve hükümete desteğini sürdürdü.

Nahda Hareketi, eskiden gelen örgütlü yapısıyla Tunus'un devrim sonrasındaki çalkantılı geçiş döneminde kendisini korumayı başaran parti olarak öne çıktı. Bu sayede, son milletvekili seçimlerini ikinci sırada tamamlamasına rağmen gelecek seçimlere parlamentodaki birinci parti olarak girmeye hazırlanıyor.

Tunus'ta olağan seçim takvimine göre, seçimlerin Kasım 2019'da yapılması planlanıyor ancak seçim sürecinin başlaması için cumhurbaşkanının en az üç ay öncesinde seçim kararnamesini imzalaması gerekiyor.