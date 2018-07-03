Tuğgenerali rehin aldıklarını inkar ettiler

Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, savunmaları alınan Ekinci ile Çinpolat, kamera kayıtlarına yansıyan görüntülere rağmen müşteki Tuğgeneral Turan'ın rehin alınmasına ilişkin görüntüleri kabul etmediklerini savundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahını ele geçiren darbecilerin Tuğgeneral Veli Turan'ı alıkoyma görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasının delilleri arasına giren görüntülerde elleri ve gözleri darbecilerce bağlanan Turan'ı alıkoyan sanıklar, mahkeme huzurundaki savunmalarında böyle bir eyleme katılmadıklarını iddia etti. ( AA - Anadolu Ajansı )

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, eski yüzbaşı Yener Ekinci ile eski üsteğmen Mehmet Nur Çinpolat'ın savunması alındı.

Olay günü eski yüzbaşı İlyas Pekdemir ile Jandarma karargahına gittiklerini belirten Ekinci, kışlaya girişten kısa süre sonra terör saldırısı olduğunun söylenerek silah almaları emri verildiğini anlattı.

Bir süre sonra savaş uçaklarının uçmaya başladığını, helikopterden bölgeye atış yapıldığını beyan eden Ekinci, güvenli bir bölgeye geçerek internetten haberlere baktığında, "Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun askeri kalkışma içinde olduğu" haberlerini gördüğünü ifade etti.

"Ne tanırım, ne de olay günü görmüşlüğüm vardır"

Sabah saatlerine kadar kanunsuz bir işe karışmadan beklediğini, kışla içine giren polislerce teslim alındığını aktaran Ekinci, darbe girişiminde bulunmadığını savundu.

Sanık Ekinci, davanın müştekilerinden Tuğgeneral Veli Turan'ın rehin tutulmasında rol aldığına dair suçlamaları da reddetti. Ekinci, "Veli Turan'ı ne tanırım, ne de olay günü görmüşlüğüm vardır." ifadelerini kullandı.

"Eyüp71" kullanıcı adıyla FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespitini kabul etmeyen Ekinci, örgütte Eyüp kod adını kullanıp kullanmadığı sorulması üzerine FETÖ üyesi olmadığını ve kod adı kullanmadığını ileri sürdü.

Eski üsteğmen de reddetti

Savunma yapan eski üsteğmen Mehmet Nur Çinpolat, mesleğe astsubay olarak başladığını, sonradan girdiği subaylık sınavını kazanarak görevini devam ettirdiğini bildirdi.

Olay akşamı bir yakınının sağlık problemi dolayısıyla izin dilekçesini vermek için karargaha gittiğini iddia eden Çinpolat, kışlaya terör saldırısı istihbaratı olduğunun söylenmesinden sonra olası siber saldırılara karşı sistemleri kontrol ettiğini ileri sürdü.

Bir süre sonra çatışmaların başladığını, neler olduğunu anlamak için internetten haberlere baktığında darbe girişiminden haberdar olduğunu aktaran Çinpolat, devlet büyükleri ve üst rütbeli komutanların açıklamalarından kışla dışındaki askerlerin darbeye kalkıştığını düşünerek kışla içinde beklemeye devam ettiğini dile getirdi.

Müşteki Tuğgeneral Turan'ın rehin alınmasında görev aldığına dair suçlamayı da kabul etmediğini bildiren Çinpolat, ByLock kullandığı tespitini de reddetti.

Muhabir: İsmet Karakaş