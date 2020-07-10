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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

TRT'den FETÖ belgeseli: Zehirli Salkım

TRT Haber tarafından darbenin 4’üncü yıl dönümüne özel hazırlanan dört bölümlük "Zehirli Salkım" belgeseli, 11-14 Temmuz tarihleri arasında saat 20.30'da izleyiciyle buluşacak.

Güç Gönel   | 10.07.2020
TRT'den FETÖ belgeseli: Zehirli Salkım

İstanbul

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümüne özel, TRT Haber tarafından hazırlanan "Zehirli Salkım" adlı belgesel, 11 Temmuz'dan itibaren gösterilecek.

Belgesel serisi, terör örgütü FETÖ elebaşının din adamı kisvesinden nasıl örgüt liderine dönüştüğünü gün yüzüne çıkaracak. Son 22 yılda kurulan kumpasların nasıl gerçekleştirildiğini deşifre eden belgeselde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın anlatımıyla örgütün hücre yapılanmasından diğer terör örgütleriyle ilişkilerindeki bilinmeyen detayları da yer alacak.

Necip Hablemitoğlu, Rahip Santoro, Hrant Dink ve Muhsin Yazıcıoğlu cinayetleri ile Dağlıca saldırısı, Kozmik Oda, Balyoz ve Ergenekon kumpaslarının da konu edinildiği "Zehirli Salkım" belgeselinde, FETÖ'nün nasıl inanç sömürüsü yaptığı, olayları nasıl organize ettiği, devletin kılcal damarlarına nasıl sızdığı ve Türkiye'yi işgal planına nerede, kimlerle hazırlandığı da anlatılacak.

Darbenin kilit isimlerinden FETÖ gerçekleri

FETÖ ile mücadele eden isimlerden Emekli İstihbaratçı Albay Coşkun Başbuğ, Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, Gazeteci Oral Çalışlar ve Akademisyen Prof. Dr. Ahmet Keleş'in terör örgütü tarafından yıllarca nasıl kumpas ve iftiralara maruz kaldıkları kendi anlatımlarıyla ekranlara gelecek.

TRT Haber tarafından darbenin 4’üncü yıl dönümüne özel hazırlanan dört bölümlük "Zehirli Salkım" belgeseli, 11-14 Temmuz tarihleri arasında saat 20.30'da izleyiciyle buluşacak.

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