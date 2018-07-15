Şehit Halisdemir 'Türkiye'yi' buluşturuyor

NİĞDE

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine Türkiye'nin çeşitli illerinden ziyaretçiler geliyor.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ildeki protokol üyeleriyle Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki şehitlikte, Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şehitlik yanına yaptırılan mescit ve müştemilatın açılışını da yapan Şimşek, mescidin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet takviminde yer alan ve Niğde Valiliğince organize edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Büyük Erkekler Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları verildi.

Törene, Vali Şimşek'in yanı sıra Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, AK Parti Milletvekili Yavuz Ergun, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Çukurkuyu Beldesi Belediye Başkanı İleri Koçak ile Ömer Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir katıldı.

Öte yandan, farklı illerden birçok vatandaş da Halisdemir'in kabrini ziyarete geliyor.

"Her 15 Temmuz'da burada olacağız"

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki şehit ailelerinin mektuplarını Halisdemir'in ailesine getirmek için 3 gün önce yaya olarak yola çıkan Mustafa Tolga Tokluoğlu da Çukurkuyu'ya ulaştı.

PTT memuru olarak çalışan ve aynı zamanda PTT-DER Genel Başkan Yardımcısı olan Tokluoğlu, "Yaklaşık 200 kilometrelik yolu 3 günde yürüyerek geldim. Sadece mektup teslimi olmasın, anlamlı bir etkinlik olsun diye yürüdüm. 15 Temmuz'un yıl dönümünde kahramanın kabrinde olmaktan ve bu mektupları getirmekten çok mutluyum. Allah rahmet eylesin, bu ülkenin kaderini değiştiren şehidin ülkenin bundan sonraki tarihinde önemli bir yeri olacak. Her 15 Temmuz'da burada olacağız." diye konuştu.

Konya'dan bisikletle yaklaşık 240 kilometre yol katederek gelen Beyza Acun da "Şehidimiz ve şehitlerimiz için buraya geldim. 2 gün pedal çevirdim. Aksaray ve Konya'daki 15 Temmuz şehitlerinin kabrinden aldığım toprakları buraya getirdim ve buradan alacağım toprakları da hatıra olarak saklayacağım. 15 Temmuz'u unutmadım, unutturmayacağım." dedi.