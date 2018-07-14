Priştine Büyükelçiliğinden 15 Temmuz Anma Töreni

Fotoğraf: AA/Erkin Keçi

PRİŞTİNE

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen törende, saygı duruşu ve milli marşlarının ardından katılımcılara Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Anadolu Ajansı (AA) tarafından çekilen ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gerçek yüzünü anlatan görüntüler izletildi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, konuşmasında, amaçlarının, FETÖ tarafından gerçekleştirilen ancak Türk milleti tarafından engellenen hain darbe girişimini hatırlamak, şehitleri anmak, gazi ve Türk milletininin verdiği büyük mücadelesi için şükranlarını sunmak olduğunu söyledi.

O gece yaşananları unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirten Kılıç, eli kanlı FETÖ'nün orduda, yargıda ve devlet kurumlarında on yıllardır sinsice yuvalanmış olan mensuplarının anayasal düzeni yıkmaya kalkarak akıllara durgunluk veren bir hainlik sergilediklerini vurguladı.

Kılıç, karşılarında küresel boyutta iktidar ve hakimiyet arzusuna sahip bir örgüt bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"FETÖ sadece Türkiye'ye değil, bulunduğu tüm ülkelere yönelik bir tehdittir ve FETÖ maalesef bu ülke de dahil dünyada 170'i aşkın ülkede okulları, sivil toplum ve medya kuruluşları ve şirketleriyle mevcut. Aynı evrensel değerleri paylaştığımız Kosova'ya da dost bir ülke olarak, bizim maruz kaldığımız türden bir hainliğe maruz kalmaması için bu terör örgütünün faaliyetlerine karşı dostane uyarılarımızı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz."

Törene Kosova'nın eski cumhurbaşkanları Fatmir Seydiu ve Atifete Yahyaga, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve KDTP Milletvekili Müferra Şinik, milletvekili Fikrim Damka, Prizen Belediye Başkanı Mytaher Haskuka, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Kendin Karar Al Hareketi Genel Başkanı Albin Kurti, ABD'nin Priştine Büyükelçisi Greg Delawie ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Anma etkinliği kapsamında AA'nın darbe girişimi gecesine ait fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Muhabir: Figen Shaban,Dzihat Aliju