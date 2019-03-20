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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Polislik sınavı sorularını dağıtan FETÖ sanığına hapis

Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularını dağıttığı ileri sürülen eski zabıt katibi Ali Akçiçek'e, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Serdar Açıl,Barış Kılıç   | 20.03.2019
Polislik sınavı sorularını dağıtan FETÖ sanığına hapis

Ankara

Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularını dağıttığı ileri sürülen eski zabıt katibi Ali Akçiçek'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Akçiçek ve avukatı katıldı.

Üzerine atılı suçu kabul etmeyen Akçiçek, geçmişte Yargıtayda zabıt katibi olarak görev yaptığını, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını, sınav sorularını dağıtmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Duruşmada beyanları alınan 5 tanık ise Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularını sanık Ali Akçiçek'ten aldıklarını itiraf etti.

Sanığın son sözlerini dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ali Akçiçek'i terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. 

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