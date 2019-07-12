'Meclise helikopterle inmek istediler'
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, "Meclise helikopterle inmek istediler ama güvenlik güçlerimiz buna izin vermedi." dedi.
TBMM
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, FETÖ'cü darbecilerin, 15 Temmuz 2016 gecesi TBMM'ye helikopterle inmek istediğini ancak güvenlik güçlerinin buna izin vermediğini belirtti.
Öztürk, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
FETÖ'nün darbe girişiminin, ihanet şebekesinin Türkiye'ye, millete karşı operasyonu olduğunu ifade eden Öztürk, "Bu, yalnızca içeriden değil bütün Türkiye düşmanlarının birlikte düzenlediği bir operasyondu. Özellikle milletin temsilcisi olan Gazi Meclise yönelik bu saldırı, Meclisimizin ikinci kez gazi olmasına neden oldu." diye konuştu.
Milletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle darbe girişiminin savuşturulduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:
"Türkiye bulunduğu coğrafya itibarıyla her zaman tehlikelere karşı dimdik durmak, güçlü olmak zorunda. FETÖ olayı başka. Önce 17-25 Aralık'ta hukuk yoluyla bu işi denediler, başaramayınca fiili olarak saldırıya geçtiler. Şekil değiştirerek demokrasiyi, meşru hükümeti yıkmak için her zaman sinsi faaliyetleri olabilir. FETÖ'nün devam ettiğini düşünüyorum. Bütün kollarına ulaşıldı mı? Yazılıp çizildiğine göre henüz daha ulaşılamadı ama milletimizin, devletimizin verdiği refleks ciddi tedbirlerin alınmasıyla sonuçlandı. Şu an için maalesef 'FETÖ bitti' diyemiyoruz."
TBMM Genel Kurulunun, 15 Temmuz gecesi toplanması ve milletin sokaklara çıkarak darbeye karşı durmasıyla bazılarına önemli bir mesaj verildiğini dile getiren Öztürk, bunun, bu tür hevesleri olanların, bir daha bu yola tevessül etmemeleri için önemli bir karine olduğunu söyledi.
Meclisin, 15 Temmuz gecesi milletin temsilcisi olduğu için darbecilere karşı millet adına direndiğini vurgulayan Öztürk, "Meclise helikopterle inmek istediler. Buradaki güvenlik güçlerimiz de o ihanet şebekesinin elemanlarını, helikopterlerini, uçaklarını koymadılar. O gün başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Meclis Başkanımız, parti grup başkanları, bütün siyasi partiler ve milletvekillerinin duruşu herkese güç verdi." dedi.
Halkın seçtiği iktidarların ancak halk tarafından yine seçimle gitmesi gerektiği mesajının verildiğini belirten Öztürk, demokrasilerde sandığın esas olduğunun altını çizdi.
Öztürk, Türkiye'de artık silahla veya zorla iktidar değiştirmeye kalkmanın son bulduğunu, son bulması gerektiğine ifade ederek, "Bundan sonra bu işe tevessül edenler, en başta TBMM'yi ve milleti karşılarında bulacaktır. 15 Temmuz bunu göstermiştir. Aradan 3 yıl geçti ama hafızalarımız halen taze." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.