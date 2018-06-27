Malatya'da 2 FETÖ sanığına hapis cezası

Malatya'da FETÖ/PDY davalarında yargılanan 2 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte yardım etmek" suçlarından 6 yıl 3 ay ile 2 yıl 1 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

MALATYA

Malatya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 2 sanık, 6 yıl 3 ay ile 2 yıl 1 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan sanıklar Muhammet Yalçın ve Habibe Kılıç ile avukatları katıldı.

Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların terör örgütüne yardım ettiklerini, Bank Asya'ya para yatırdıklarını, sanık Yalçın'ın ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını belirtti. Savcı, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Yalçın'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, Kılıç'a ise "örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Muhabir: Volkan Kaşik