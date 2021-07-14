'Mahrem' belgeseli bu akşam TRT 1'de seyirciyle buluşacak
FETÖ'nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri anlatan "Mahrem" adlı belgesel bugün ilk bölümüyle ekranlara geliyor.
Istanbul
Toplam 10 bölümden oluşan belgeselin ilk iki bölümünde FETÖ'nün ortaokul çağlarından itibaren öğrencilere nasıl yaklaştığı, askeri okullara nasıl eleman yerleştirdiği tanıkların açık beyanlarıyla işleniyor.
Belgeselin senaryosunu Gürkan Tanyaş'la birlikte kaleme alan, aynı zamanda "Mahrem"in yapımcılığını üstlenen Halis Cahit Kurutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belgeselde, ortalama bireyin nasıl soğukkanlı bir katile, ahlaki kaidelerden sıyrılmış bir fedaiye ve bir casusluk şebekesinin kullanışlı piyonuna dönüşme hikayesini anlattıklarını söyledi.
"Belgeselde örgütün askeri yapılanmasını detaylı bir şekilde inceledik"
Kurutlu, Mahrem'in sözlük anlamının başkalarının duymaması gereken, gizli olan şey şeklinde açıklayarak, "FETÖ de örgüt içerisinde başkalarından gizlediği yapılanmasına 'Mahrem Yapılanma' diyor. Hatta örgütün elebaşı, mahrem yapılanmanın altını çizerek yatak odası olarak nitelendiriyor. Biz de bu projede o yapılanmayı ele aldığımız için projenin adına bu ismi verdik." dedi.
Bu yapının çok girift olduğuna işaret eden Kurutlu, şöyle devam etti:
"Örgütün bir bilinen sivil ayağı var. Hepimizin dışarıdan baktığında gördüğü gazeteler, meşru dernekler, yurtlar ve Türkçe Olimpiyatları gibi. Bir de bu kurumlarda görev alan sivillerin içerisine gizlenmiş mahrem bir yapılanma var. Mahrem yapılanmanın en önemli ayağı da askeri yapılanma. Askeri yapılanması, adliye yapılanması, emniyet yapılanması, doktor yapılanması vesaire bütün meslek gruplarında ünite ünite örgüt yapılanmış. Ama en önemsedikleri, baştan beri en sıkı tuttukları askeri ünite. Biz de belgeselde örgütün askeri yapılanmasını detaylı bir şekilde inceledik."
Kurutlu, proje üzerine 3 yıldır çalıştıklarını aktararak, "Çeşitli itirafçılarla yüz yüze görüşmeler yaptık. İkna edebildiklerimizle kamera önünde konuştuk. Örgütü anlayabilmek için birçok mahkeme soruşturma dosyalarındaki 'etkin pişmanlık' ifadelerinden istifade ettik." diye konuştu.
"Kendi içerisinde dramatik ve karakterler üzerinden bir hikaye akışı olan belgesel"
Yapımın drama belgesel türünde olduğunu belirten Kurutlu, "Yani belge niteliği taşıyan bilgileri içeren, ama kendi içerisinde dramatik ve karakterler üzerinden bir hikaye akışı olan belgesel. İzleyiciye konunun anlaşılması ve seyir zevki de sağlayabilmesi için böyle bir şey kurguladık." ifadelerini kullandı.
Kurutlu, yapımda 15 Temmuz darbe girişimine giden süreci anlattıklarını dile getirerek, FETÖ'nün devlet kurumlarına sızmasının yarım asırlık bir süreci barındırdığını anlattı.
Belgeselde 15 Temmuz şehidi Aydın Çopur'un hikayesini de merkeze aldıklarını vurgulayan Halis Cahit Kurutlu, şunları kaydetti:
"Örgüt TSK'ya yerleşirken, belli bir güce kavuştuğu zaman bir yerden sonra kendilerinden olmayanları eleme ve ayıklama süreci de başlıyor. İşte birtakım kumpas davalarıyla bunu muvazzaf askerler üzerinden yürütürken bir yandan da onlardan olmayan askeri öğrencileri şok mangalarına alıyorlar. Şok mangalarında bazı öğrencilere 'eğitim eksiliği var' bahanesiyle eğitim adı altına işkence yapıyorlar. Bu öğrencileri askeri okulu bırakmaya zorluyorlar. Bizim paralelde hikayenin merkezine aldığımız karakter de askeri okula alınıp, okulu bırakmak zorunda kalan öğrencilerden bir tanesi ve 15 Temmuz gecesi Beştepe'de şehit olan Aydın Çopur. FETÖ'nün askeri okullarda mağdur ettiği, okulu bırakmaya zorladığı daha sonra darbeye karşı direnirken 15 Temmuz'da Ankara'da Beştepe'de şehit olan bir vatandaşımız."
"Uluslararası alanda da ciddi tepkiler alacağına yönelik bir beklentimiz var"
Kurutlu, belgeselin konusundan dolayı uluslararası alanda da dikkat çekeceğini söyleyerek, "Türkiye gibi güçlü devletin içerisine bu şekilde sızmış, uluslararası bağlantılarının olduğu da açık, ayan beyan ortada olan bir örgütün bu karanlık yüzünü, casusluk konusuyla işlenmesinin uluslararası alanda da ciddi tepkiler alacağına yönelik bir beklentimiz var." değerlendirmesinde bulundu.
FETÖ meselesinin istismara açık bir konu olduğunun da altını çizen Kurutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yani toplum yelpazesinin her rengine bir şekilde sızma gerçekleştirildiği için dikkat etmek gerekir. Bunu 15 Temmuz'un hemen ardından kapatılan derneklerde de gördük. Kapatılan Alevi görünümlü dernekler vardı. Bu adamlar Alevi vatandaşlarımızın bile bir şekilde içine sızmış, dernekleşmiş bir casusluk örgütü. Dolayısıyla toplumun her kesiminin ciddiye alması gereken, belirsiz alanlarla ilgili farkındalığın artması gereken bir mesele ki, yani işine geldiği gibi insanların kullanacağı bir mesele olmaktan çıkması lazım."
Etkin pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyelerinin ilk kez açık kimlikle verdikleri röportajların yayımlanacağı ve 10 bölümden oluşan "Mahrem" ilk iki bölümüyle bu akşam, üçüncü ve dördüncü bölümüyle ise 15 Temmuz'da saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.
FETÖ mağdurlarının da ifadelerine yer verilen belgesel dizisi ilerleyen haftalarda yeni bölümleriyle TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.
Yaklaşık 2 bin figüran oyuncunun yer aldığı ve yönetmen koltuğuna Hamit Coşkun'un oturduğu belgeselin çekimleri, 4 ilde, 159 farklı mekanda ve 11 haftada gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.