Kosova'da 'Demokrasi Dayanışması Yürüyüşü'

Fotoğraf: AA/Sibel Vezaj

PRİZREN

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Demokrasi Dayanışması Yürüyüşü" düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Türkiye Mezunlar Birliği, İslami Değerler Akademisi (İDEA), ARASTA ve Liberal Demokrasi Merkezi tarafından düzenlenen yürüyüşe Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Müferra Şinik, KDTP Milletvekili Fikrim Damka, ülkedeki tek Türk belediyesi Mamuşa'nın Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, Prizren Müftüsü Besim Berisha, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş öncesinde Sinan Paşa Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için dua okundu.

Katılımcılar ellerinde "Sizinleyiz" pankartlarıyla Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğuna yürüdü. Katılımcılar burada Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya tarafından karşılandı.

Altunya, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 20016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatına kastedildiğini, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi önemli kurumların hedef alındığını anımsattı.

Darbe girişiminin Türk demokrasi tarihinde dönüm noktası olduğunu belirten Altunya, "İlk defa bir terör saldırısı ve bir silahlı darbe girişimi halkın kendi iradesiyle ve mücadelesiyle engellenmiş oldu. Biz, benzer saldırıların ne Türkiye'de ne de yurt dışında başka hiçbir yerde tekrar etmemesini diliyoruz." diye konuştu.

Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Şinik de 15 Temmuz'dakine benzer bir şeyin bir daha tekrarlanmamasını temenni ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğü, güçlülüğü, Balkanlar'ın büyüklüğü ve güçlülüğü demektir." ifadesini kullandı.

KDTP Milletvekili Damka ise "anavatan" olarak nitelendirdikleri Türkiye'deki demokrasiye 15 Temmuz 2016'da da sahip çıktıklarını ve dik duruş sergilediklerini vurgulayarak, demokrasiye sahip çıkmanın bir göstergesi olarak bugünkü yürüyüşü düzenlendiklerini kaydetti.

Konuşmalarının ardından katılımcılar başkonsolosluk bahçesine karanfil bıraktı, 11 Temmuz'da açılan Anadolu Ajansı'nın (AA) fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.

Yürüyüş pazar günü de başkent Priştine'de düzenlenecek.

Muhabir: Sibel Vezaj,Dzihat Aliju