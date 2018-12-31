Görüntüler ateş etmediğini söyleyen yarbayı yalanladı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında görev yeri olmadığı halde Jandarma Genel Komutanlığına gelerek darbe faaliyetlerinde yer alan eski yarbay Demirkale'nin "siviller ile emniyet güçlerine ateş etmediği" iddiasını güvenlik kamera kayıtları yalanladı.

ANKARA -TANJU ÖZKAYA/SERDAR AÇIL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında görevi yeri olmadığı halde Jandarma Genel Komutanlığına gelerek darbecilerle hareket eden sanık eski yarbay Muharrem Demirkale'nin polis ve vatandaşların bulunduğu bölgeye defalarca ateş ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın görüldüğü Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen olay gününe ait güvenlik kamera görüntüleri ve bilirkişi raporu, dava dosyasının delilleri arasına girdi.

AA muhabirinin ulaştığı görüntü ve bilirkişi raporuna göre, ihanet girişiminin ilk saatlerinde, olay tarihinde Jandarma Okullar Komutanlığı İstihbarat Yöntemleri Başkanlığında görevli olan Demirkale, özel aracıyla Jandarma Genel Komutanlığı karargahına geliyor.

C nizamiyede darbe sanığı eski albay Süleyman Karaca ve eski yüzbaşı Murat Düzenli ile görülen Demirkale, daha sonra B nizamiyedeki nöbetçilerin bulunduğu kulübede kamuflajlarını giyiyor.

Komuta katında saat 22.13'de Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe eylemlerini yöneten sanık eski albay Erkan Öktem ile görüşen Demirkale, daha sonra silahlı bir şekilde hareket merkezinin koridorunda görülüyor.

Sanık Demirkale'nin saat 02.27'de B nizamiye bölgesinden kışla dışına defalarca ateşe ettiği kameralara yansıyor.

Komutanlığın bahçe duvarını mevzi yapan Demirkale'nin ateş ettiği bölgede, darbecileri protesto eden vatandaşlar ile emniyet görevlileri bulunuyor.

Darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine Demirkale, diğer darbe sanıklarıyla polise teslim oluyor.

Mahkemede ateş etmediğini söylemişti

Sanık Demirkale, 9 Temmuz 2018'deki duruşmada yaptığı savunmada ateş etmediğini iddia ederek, "Yaşanan olayların heyecan ve vahameti içinde olayları anlamlandırmaya çalıştım. Kimseye zarar vermedim. İddia edildiği gibi ateş etmedim." savunmasını yapmıştı.

Demirkale, savunmasında, İstanbul'da devam eden Dink cinayeti davasının da tutuklu sanığı olduğunu söylemişti.

Darbe girişiminin kimler tarafından yapıldığına ilişkin soruya Demirkale, "Gerçekten çok karışık, FETÖ unsurları kesinlikle var, kendi tespitim olarak. Tek başına bir şey değil ama." cevabını vermişti.