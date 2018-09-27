FETÖ'nün sözde 'il ablası'na hapis cezası

İZMİR

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan örgütün sözde "il ablası"na 10 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada örgütün sözde "Bornova eyaleti il imamı" Ekrem Kütük'ün eşi tutuklu sanık Hatice Kütük ve avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, FETÖ/PDY'nin sözde "Bornova eyaleti il imamı"nın eşi Hatice Kütük'ün örgütte sözde "il ablası" olarak faaliyet gösterdiğini, kriptolu haberleşme programını ve "Amine" kod adını kullandığını, örgütle bağlantılı iş yerlerinde çalıştığını, kapatılan Bank Asya'ya elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla para yatırdığını ve örgütte önemli konumda bulunduğunu belirterek, örgüt mensuplarınca saygı gördüğünün tespit edildiğini söyledi.

Savcı, örgütle bağlantılı olarak ABD ve Kenya'ya gittiği anlaşılan Kütük'le ilgili somut deliller göz önünde bulundurularak sanığın, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Kütük, ByLock kullanmadığını ve suçsuz olduğunu ileri sürerek, uzun süredir tutuklu bulunduğunu söyledi ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın örgüt hiyerarşisi içinde tespit edilebilen eylem ve suç kastının yoğunluğunu göz önünde bulundurarak, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Muhabir: Ömer Süt