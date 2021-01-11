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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları tutuklandı

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Bağdat sorumlusu Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Güre, tutuklandı.

İsmet Karakaş,Serdar Açıl   | 11.01.2021
FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları tutuklandı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırında kaçarken yakalanmalarının ardından 6 Ocak'ta yurda getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan zanlılar, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Buradaki işlemlerin ardından Fidan ve Güre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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