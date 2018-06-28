FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanması davasında karar

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik aralarında "ByLock" kullanıcılarının da bulunduğu 50 sanıklı davanın karar duruşması, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Akça, Ahmet Sadi Çağdır, İlhami Kömür, Mehmet Serkan Çam, İbrahim Öztürk ve Ertuğrul Kuzan ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmada son savunmalarını yapan tutuklu sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat kararı verilmesini istedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Bedriye Akkaya, Bünyamin Başpınar, Ekrem Ademoğlu, Enis Demir, Esat Şahin, Feruh Baklacıoğlu, Hasan Bayram, Mehmet Fatih Yıldız, Muhammed Feyzi Şahin, Muhammed Nabi Kantarcı, Muhammet Gök, Murat İmalı, Mustafa Cihad Gül, Nurettin Ömür, Nuri Çalışkan, Oğuz Kasım Kara, Orhan Aydoğanoğlu, Ramazan Emre, Seyfullah Sarı, Şenol Korkut, Turan Güneş Sağpazar, Vahit Ünal ve Zafer Çetinkaya'nın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl üçer ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanıklar Ahmet Akça, Ahmet Sadi Çağdır, Hüsrev Demirel, İbrahim Öztürk, İlhami Kömür ve Oğuzhan Yakupoğlu'nu da ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, örgüt içerisindeki konumlarını dikkate alarak sanıkları ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti,.

Kosova'da yakalanan FETÖ'cü referans olmuştu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde Türkiye'ye getirilen ve FETÖ üyelerinin Türkiye'den Batı ülkelerine kaçışlarını da organize eden Balkan yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Osman Karakaya'nın, Adli Tıp Kurumu'na alınması için referans olduğu ve ByLock kullandığı iddia edilen bu davanın sanığı Habib Bostan da ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Ertuğrul Kuzan'ı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, sanık Mehmet Serkan Çam'ı aynı suçtan 8 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran heyet, sanıklar Aysun Yakar, İhsan Yalçın, Mehmet Burak Dalbudak ve Soner Hacımustafaoğlu'nu ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek'' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan dava açılan 10 sanığın ise beraatine hükmeden heyet, firari sanıklar Cengiz Eren, Mustafa Aydın Temel, Yakup Örs ve Fatih Gönen'in henüz yakalanmadığı, bu nedenle de savunmalarının alınamamış olması sebebiyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Sanıklar Mehmet Serkan Çam ve Ertuğrul Kuzan'ın tutukluluk hallerinin devamını kararlaştıran heyet, diğer 4 tutuklu sanığın ise adli kontrol hükümleri şartıyla tahliyesine hükmetti. Serbest kalan sanıkların adli kontrol hükümleri kapsamında, yurt dışına çıkışlarına yasak konulmasına ve haftada 3 gün karakola giderek imza atmalarına karar verildi.

Heyet, cezaya çarptırılan tutuksuz sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının da devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Özgür Metin tarafından örgütün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik soruşturma sonucu hazırlanan 161 sayfalık iddianamede, 52 sanık yer almıştı.

Sanıklardan 35'inin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, bir kısmının da 2014 yılından sonra Bank Asya'da hesap açtığı veya var olan hesabına yüklü miktarda para yatırdığı kaydedilen iddianamede, tüm sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Dava aşamasında 2 sanığın dosyası ayrılmıştı.

Muhabir: Muhammed Enes Can-Murat Kaya-Başak Akbulut Yazar