FETÖ'den aranan emniyet müdürü yakalandı

ANTALYA
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan, görevinden ihraç edilmiş 3. sınıf emniyet müdürü Ç.Ç, gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolündeki kimlik sorgulamasında Ç.Ç'nin, Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.
Gözaltına alınarak Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliğine teslim edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muhabir: Yunus Uğur