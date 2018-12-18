FETÖ'cü darbeciler rehineleri 'canlı kalkan' yapmış

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden darbecilerin, karargahı saran polis çemberini kırmak için rehin tuttukları askerleri canlı kalkan yapmak istedikleri ortaya çıktı.

ANKARA - Tanju Özkaya

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden darbecilerin, karargahı saran polis çemberini kırmak için rehin tuttukları askerleri canlı kalkan yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın görüldüğü Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen olay gününe ait güvenlik kamera görüntüleri ve bilirkişi raporu, dava dosyasının delilleri arasına girdi.

AA muhabirinin ulaştığı görüntü ve bilirkişi raporuna göre, ihanet girişiminin ilk saatlerinde darbeciler kendilerinden olmayan nöbetçi heyetindeki yaklaşık 50 subay ve astsubay ile çok sayıda er ve erbaşı rehin aldı.

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Darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılması üzerine karargahın üç farklı toplantı salonunda alıkonulan askerler, sanık eski yarbay Yusuf Köz'ün komutasındaki silahlı darbeciler tarafından polisle çatışmanın yaşandığı zemin katına götürüldü.

Sabah saatlerinde özel hareket polislerinin karargaha operasyon düzenlemesiyle panik yaşayan darbecilerden bazıları, elleri arkadan kelepçeli, gözleri bağlı rehineleri bırakar olay yerinden kaçtı.

Bilirkişi raporu ve iddianamedeki bilgilere göre, polisin operasyonu karşısında duramayan darbeciler, helikopterle tahliye olmak için Jandarma Genel Komutanlığının 11'inci katına çıktı.

Polisin mukavemeti sonucu karargahın çatısına iniş yapamayan helikopter, darbecileri alamadan olay yerinden uzaklaştı.

Bu gelişmeden sonra darbe eylemlerini yöneten subayların da arasında bulunduğu darbecilerin polise teslim olduğu anlar kameraya yansırken, zemin katta kalan diğer darbecilerin ise rehin tutulan askerlerin arasına karıştıkları bilgisi raporda yer aldı.