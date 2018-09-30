FETÖ sanıkları hesap veriyor

KONYA - Rifat Yerlikaya

Ülke genelinde 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin ekim ayında 16 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 42 davaya bakılacak.

Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar devam ederken açılan davalardaki yargılamalar da sürüyor.

Ekim ayında 16 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 42 dava görülecek, davalarda 2 bin 805 kişi yargılanacak.

Darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 5 ilde 14, FETÖ/PDY'ye yönelik 14 ilde 28 dava bulunuyor.

Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 659, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da bin 146 sanık hakim karşısına çıkacak.

Bu kapsamda Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanığın yargılanmasına 1 Ekim'de devam edilecek.

Aynı gün Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 224 sanıklı "çatı" davası, Kara Harp Okulundaki eylemlerle ilgili 307 sanığın yargılandığı dava, jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin 92 sanığın yargılandığı dava görülecek.

MİT tırlarının durdurulması ve arama işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle FETÖ/PDY'nin 11 "sivil imamı" ile bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 55 sanığın yargılandığı dava, Atatürk Havalimanı'nın işgal girişimi ve çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin dava İstanbul'da, Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı dava, Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı dava ile Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı olarak görev yapan eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in de arasında bulunduğu 8 sanığın yargılandığı dava Ankara'da görülmeye devam edilecek.