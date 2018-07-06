Eski hakimden FETÖ'nün ABD'deki kuruluşuna finans desteği

FETÖ'cü eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven ile yakalanan eşi eski hakim Sevda Güven'in örgütün ABD'de faaliyet gösteren bir kuruluşuna Bank Asya üzerinden bin 408 lira 42 kuruş havale yaptığı tespit edildi.

SAMSUN - RECEP BİLEK

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "altın çocukları"ndan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in eşi eski hakim Sevda Güven'in Bank Asya üzerinden örgütün ABD'de faaliyet gösteren bir kuruluşuna para gönderdiği belirlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerce 22 Mayıs'ta bir alışveriş merkezinin otoparkına düzenlenen operasyonda, Ankara 2, 4 ve 14. ağır ceza mahkemelerince "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan aranan, kaset kumpasçılarından eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven (48) ile yakalanan ve 28 Mayıs'ta tutuklanan eşi eski hakim Sevda Güven (45) hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Sevda Güven hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame, Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın Mesudiye'de hakim olarak görev yaptığı sırada meslekten ihraç edildiği belirtilen iddianamede, inkarına rağmen eşi adına kayıtlı hat üzerinden kullandığı ByLock'a 12 bin 207 kez erişim sağladığının belirlendiği vurgulandı.

Güven'in çok sayıda ByLock kullanıcısıyla görüşme yaptığının ortaya çıkarıldığı ifade edilen iddianamede, dijital materyallerinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çok sayıda video ve ses kaydının bulunduğu kaydedildi.

Sanığın eşyalarının arasında Gülen'e ait kitaplar, resimler ve örgüt elebaşından övgüyle bahsedilen dokümanların bulunduğuna dikkati çekilen iddianamede, "Dijital materyallerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'M.F. Gülen Külliyatı ve Kırık Testi' isimli dosyalar bulundu. Ayrıca ByLock ve Kakao Talk programlarına ait veriler tespit edildi. ByLock programıyla iletilen mesajlar, terör örgütünün yayın organları olan 'samanyoluhaber.com', 'herkul.org' isimli internet sayfalarına erişim sağlandığı anlaşıldı." ifadelerine yer verildi.

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında belirtilen, yurt dışında faaliyet gösteren "Gülenist" kuruluşlara Bolu'daki bankalar aracılığıyla para gönderdiklerinin belirlendiğine işaret edilen iddianamede, Sevda Güven'in FETÖ/PDY'nin yurt dışında faaliyet gösteren "Metropolitan Education Con. Ser. LLC. MRK. ABD Türkiye İST ŞB" isimli kuruluşa 11 Ağustos 2014'te Asya Katılım Bankası Bolu Şubesinden bin 408 lira 42 kuruş havale yaptığının tespit edildiği bildirildi.

Eski hakimin ifadesi

Sevda Güven, iddianameye konulan ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini ve örgüt içinde faaliyette bulunmadığını öne sürdü.

Darbe girişiminin yaşandığı güne kadar Ordu'nun Mesudiye ilçesinde çalıştığını belirten Güven, "Hakkımda gözaltı kararı olduğunu öğrendiğimde teslim olmaktan vazgeçtim. Darbe gecesi Ankara'da değildim. Firari kaldığım dönemde çocuklarımdan ayrılmamak için gündelik evlerde kaldım. Son ana kadar Eskişehir'de ailemle zaman geçirmeye çalıştım." beyanında bulundu.

Örgüte mensup olmadığını iddia eden Güven, başarılı olmaları nedeniyle çocuklarını FETÖ'ye ait okullara gönderdiğini savundu.

ByLock'u telefonuna indirmediğini ve kullanmadığını ileri süren Güven, şunları kaydetti:

"ByLock çalışma grubu tespitlerini kabul etmiyorum. Baz istasyon bilgileri doğrudur. Hattı kendim kullandım. Çocuklarım için firari kaldım. Hiçbir örgütle bağlantım bulunmamaktadır. Örgüt üyesi olmamam nedeniyle örgüt içi yapılanmadan, hiyerarşiden, ödeme alınmasından, kod isim ve görevlendirmelerden bilgim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum."