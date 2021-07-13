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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da Yol-İş Sendikası'nı ziyaretinde konuşuyor.
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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 288'i karara bağlandı, birinde ise yargılamaya devam ediliyor.

Kemal Karadağ,İsmet Karakaş   | 13.07.2021
Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 288'i karara bağlandı. Çanakkale 5. Alay Komutanlığı davasında ise yargılama sürüyor.

Sona eren davalarda, 3 bini ömür boyu olmak üzere 4 bin 890 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

Ömür boyu hapis cezası verilen sanıklardan 1634'ü ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemeler, 1890 sanık hakkında çeşitli sürelerde hapis cezalarına hükmetti. Tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraati kararlaştırıldı.

İlk derece mahkemelerince verilen kararlar temyiz üzerine Yargıtay'a geldi. Yargıtay tarafından 79 karar onandı, 41 karar bozuldu. Böylece, kanun yoluna başvurulmadığı için kesinleşen 4 dava ve Yargıtay'ın onadığı dosyalarla 83 dava kesinleşmiş oldu. 131 karar hakkında ise Yargıtay'daki temyiz incelemesi sürüyor.

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