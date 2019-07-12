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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Zeynep Rakipoğlu,Berk Özkan   | 12.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 2 dakika 20 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız."




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