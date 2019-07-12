Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.
Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 12 Temmuz 2019
15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. pic.twitter.com/pGlbOAldSN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 2 dakika 20 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız."
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