Euro
7.74
Dolar
6.83
BIST 100
110,882.00
Altın
1,727.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Akıncı Üssü darbe davası yeniden görülmeye başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü darbe davası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından yeniden görülmeye başlandı.

Serdar Açıl,İsmet Karakaş   | 16.06.2020
Akıncı Üssü darbe davası yeniden görülmeye başlandı

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü darbe davası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından yeniden görülmeye başlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada, sanıklar ve avukatlar hazır bulundu.

Dava, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iki ayrı salonda görülüyor. İzleyici ve müştekiler Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlantı kurulan ikinci salonda duruşmayı takip ediyor.

Duruşma salonunda sanıklar, avukatlar ve güvenlikten sorumlu jandarma ile polisler arasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde boşluk bırakıldı. Ayrıca mahkeme heyeti de dahil olmak üzere salonda bulunan herkes maske takarak görev yerlerini aldı.

Duruşma, sanıkların esasa ilişkin savunmasıyla sürüyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın son duruşması 13 Mart Cuma günü görülmüştü.

HSK ve yargı süreçlerinin 30 Nisan'a kadar durdurulması kararları sonrası mahkeme, davayı önce 4 Mayıs'a, yargı sürecinin durdurulması kararının 15 Haziran'a uzatılması sonrası da 16 Haziran'a bırakmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oscar ödülleri gecesi Kovid-19 nedeniyle Nisan 2021'e ertelendi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 120 bini geçti
Bakan Varank Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını yerinde inceledi
Meksika'da artan Kovid-19 vakalarına rağmen yeni normale dönüş devam ediyor
Afrika’da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 303 ölüm

Benzer haberler

Çanakkale merkezli 16 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Çanakkale merkezli 16 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Akıncı Üssü darbe davası yeniden görülmeye başlandı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 84 gözaltı kararı

Meksika'da artan Kovid-19 vakalarına rağmen yeni normale dönüş devam ediyor

Meksika'da artan Kovid-19 vakalarına rağmen yeni normale dönüş devam ediyor
Kayseri'de maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı

Kayseri'de maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı
Ankara merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında 19 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında 19 şüpheliye gözaltı kararı