Euro
6.43
Dolar
5.71
BIST 100
97,098.34
Altın
1,416.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz şehitleri yurt genelinde anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15.07.2019
15 Temmuz şehitleri yurt genelinde anıldı

Ankara

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, İzmir Konak Meydanı’nda 15 Temmuz etkinliği düzenlendi. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde şehit düşen 251 kişi için mevlit okutuldu.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde okunan mevlidin ardından 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bütün şehitler için dua edildi.

Jandarma Genel Komutanlığınca, 15 Temmuz şehitleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üçüncü yılında Ulus'ta düzenlenen mehteran konseriyle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde, 15 Temmuz şehitleri seçkin eserlerini seslendirdi. 

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe katılanların duygulandığı görüldü.

Ankara'nın, darbe girişiminde 9 şehidin verildiği, 92 kişinin gazi olduğu Kahramankazan ilçesinde, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla tören yapıldı.

İzmir

İzmir'in Kemalpaşa ve Ödemiş ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler, gaziler ve devletin bekası için dua edildi. 

Mardin

Mardin'de merkez Artuklu ilçesi Mustafa Yaman Caddesi'ndeki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, "İhanet onların, vatan bizimdir", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Kahrolsun FETÖ" sloganları attı.

Siirt

Siirt Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" ile başladı. 

Ellerinde Türk bayraklarıyla Güreş Caddesi'ndeki eski hastane kavşağında bir araya gelen vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Şırnak

Şırnak Valiliği öncülüğünde merkez Atatürk Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldurdu. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve 15 Temmuz konulu şiirler okundu. 

Aydın

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Aydın'da yürüyüş düzenlendi.

Valilik binasını önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayrağı ve "15 Temmuz" yazılı tişörtleriyle Adnan Menderes Bulvarı'ndan Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Ordu

Ordu Valiliği tarafından kent merkezinde düzenlenen yürüyüş, mehter takımı eşliğinde Yeni Mahalle'deki Altınordu Belediyesinin önünde başladı, Şarkiye Mahallesi'ndeki Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. 

Yürüyüşe, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kamu kurumu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Giresun

Giresun'da sağanak altında Debboy mevkisinden başlayan yürüyüş, Gazi Caddesi takip edilerek Atatürk Meydanı'nda tamamlandı.

Yürüyüşe, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. 

Artvin

Artvin'de Atapark mevkisinde toplanan vatandaşlar Artvin Halk Eğitim Merkezi Livane Mehter Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

İki dev Türk bayrağının taşındığı yürüyüşte vatandaşlar, "Darbelere karşı omuz omuza", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.

Rize

Rize'de de Sahil Camisi önünden başlayan yürüyüş, Memişağa Parkı'nda tamamlandı.

Yürüyüşe, Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Antalya

Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. 

Valilik tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılanlar, Antalya Müzesi önünde toplanarak ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve dövizlerle Konyaaltı Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. 

Yürüyüş boyunca gruba Mehter Takımı ve atlı polis birliği de eşlik etti. 

Meydanda şehitler için Kur-an'ı Kerim okunarak, dualar edildi. 

Çorum

Çorum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi. 

15 Temmuz Hürriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Samsun

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla geniş katılımlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.

İstiklal Caddesi Verem Savaş Dispanseri önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı dövizlerle çeşitli sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Sinop

Sinop’ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla geniş katılımlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.

Eski otogar mevkisinde toplanan grup ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve dövizlerle Sakarya Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Muğla

Muğla'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi. 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde de yürüyüş düzenlendi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sivas

Sivas'ta ellerindeki Türk bayraklarıyla Tren Garı önünde toplananlar, İnönü Bulvarı üzerinden yürüyüşe geçti. Kortejin önünde, atlı birlikler ve Sivasspor taraftarları da yer aldı. 

Niğde

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, diğer protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde kabrini ziyaret etti, okunan Kur-an'ı Kerim'i dinledi, dua etti, kabre karanfil bıraktı. 

Daha sonra Derbent kavşağında toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla Ömer Halisdemir meydanına yürüdü. 

Kırşehir

Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. 

Nevşehir

Nevşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. 

Kırıkkale 

Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi. 

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. 

Diyarbakır

Diyarbakır Valiliği öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programa vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla akın etti.

Bingöl

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, etkinliğin yapıldığı Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Alanı dolduran vatandaşlar, sık sık tekbir getirip, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Gaziantep

Gaziantep Valiliği öncülüğünde hazırlanan program, İstasyon Meydanı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kortej yürüyüşüyle başladı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Arkeoloji Müzesi önündeki meydanda düzenlenen ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte, şehitler için dua edildi.

Çok sayıda kişinin katıldığı programda toplu halde yatsı namazı kılındı. Kent sakinleri ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katıldı.

Malatya

Malatya Valiliğinin koordinesinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitlerimizi Anma Programı" kapsamında, aralarında kent protokolünün de bulunduğu çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Malatya Öğretmenevi önünde toplandı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Müftülük Meydanı'nda bir araya gelen Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Numan Öksüz, gaziler, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı eşliğinde 200 metrelik Türk bayrağını taşıyan gençlerle Demokrasi Meydanı'na kadar "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği öncülüğünde hazırlanan program Mimar Sinan Parkı'ndan Hükümet Konağı'na kortej yürüyüşü sonrasında törenle devam etti.

Kilis

Kilis'te Hacı Cümbüş Camisi önünde bir araya gelen ve aralarında kent protokolünün de bulunduğu çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla mehter takımı ve komandolar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Manisa

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Trabzon

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla meydanlarda bir araya geldi.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda Türk bayrakları taşıyan vatandaşların katılımıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de Fatih Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlarca, şehitler için saygı duruşunda bulunudu, İstiklal Marşı okundu. 

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak izlendi.

Bayburt

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, kurulan platformda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını canlı izledi.

Adana

Adana Valiliği öncülüğünde Adana Merkez Park'ta düzenlenen programda ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Adana Müftüsü Hasan Çınar, şehitler için dua etti.

Ayrıca, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı üyeleri, İncirlik Üssü önünde ABD'yi protesto etti.

Osmaniye

Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Devlet Bahçeli Meydanı'nda toplana protokol üyeleri ve vatandaşlar, anma programının yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Mersin

Mersin Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi. 

Hatay

Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşlar Antakya Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi.

Edirne

Edirne'deki tören Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Edirne Belediye Bandosu gösteri sundu.

Kırklareli

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda mehteran ekibinin gösterisiyle başlayan törende, Vali Osman Bilgin ile protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla demokrasi ve birlik yürüyüşü gerçekleştirildi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Valilik binasından sahil dolgu alanına kadar Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüş yapıldı.

Tokat

Tokat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. 

Erzurum

Erzurum'da binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'ndeki Polisevi önünde bir araya geldi.

Kars

Kars'ta Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu. 

Ardahan 

Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen program, tarihi Kongre binası önündeki yürüyüşle başladı. 

Tunceli

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen program, Vali Tuncay Sonel'in çocuklarla 251 şehit anısına dikilen gül bahçesinin ve rölyefin açılışıyla başladı.

Ağrı 

Etkinlikler, İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda "15 Temmuz İhaneti ve Ekonomik Kuşatılmışlık Konferansı"yla başladı.

Konferans sonrası Kongre Merkezi'nin önünde toplanarak Türk bayrakları alan vatandaşlar, rektörlük binasının önüne kadar kortej yürüyüşü yaptı.

Akşam namazının ardından Merkez Cami önünde toplanan kalabalık, protokol üyeleriyle Ağrı Valiliği önünde düzenlenen etkinlik alanına kadar yürüdü. 

Erzincan 

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla Fevzipaşa Caddesi'ndeki eski otogar önünde bir araya geldi.

Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı'nın seslendirdiği marşlar eşliğinde yürüyüşe geçen ve Türk bayrakları taşıyan grup, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Iğdır 

Atatürk Caddesi'nde bir araya gelen kalabalık, valilik önüne kadar yürüyerek törene katıldı. 

Denizli 

Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenlendi.

Bursa

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören İstiklal Marşı'nın ardından Kuranı Kerim okunmasıyla başladı.

Meydanda toplanan binlerce kişi, 3 yıl önce yaşanan hain darbe girişimini kınadı, şehitler için dua etti. 

Eskişehir 

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Eskişehir Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tezahüratta bulunarak, darbe girişimde hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim'e eşlik etti.

Yalova

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yalova Valiliği tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.

Kentteki 17 Ağustos Deprem Anıtı önünden İznik mehteran takımının marşları eşliğinde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. 

Bilecik

Bilecik'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı. 

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü" kapsamında, yürüyüş gerçekleştirdi. 

Çanakkale

Çanakkale’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirildi. 

Kütahya

Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katıldı. 

Balıkesir 

Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi. 

Kayseri

Kayseri'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

"Milli Birlik Yürüyüşü" kapsamında Kartal Şehitliğinde, ellerinde Türk bayrakları ile bir araya gelen binlerce vatandaş, tekbir getirerek ve sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Kortejin önünde atlı birlikler yer aldı. 

Elazığ

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ve duaların edildiği etkinlikte mehter takımı gösteri sundu. 

Türk bayraklarıyla sık sık tekbir getiren vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nü lanetleyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. 

Batman

Turgut Özal Bulvarı'nda mehter takımının katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, Valilik önündeki Adalet Caddesi'ne geldi.

Burada düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için dua edildi.

Mardin

Vali Mustafa Yaman Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla yürüş yaptı.

Kastamonu

Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. 

Burdur

Burdur'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. 

Uşak

Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Sakarya 

Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başladı. 

Kocaeli

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen, İzmit Milli İrade Meydanı'nda binlerce vatandaşın katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 

Düzce

"Milli Birlik Yürüyüşü" için Belediye Meydanı'nda toplananlar, Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü. 

Karabük 

Kentteki etkinlik "Milli Birlik Yürüyüşü" ile başladı. 

Yenişehir Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Kent Meydanı'na kadar yürüdü. 

Zonguldak

İstasyon Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Fatih Halk Eğitim Merkezi Mehteran Takımı'yla kent merkezindeki Madenci Anıtı'na yürüdü. 

Burada düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. 

Bolu 

Demokrasi Meydanı’nda Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için dua edilmesiyle başlayan etkinlikte 15 Temmuz ile ilgili sinevizyon gösterisi yapıldı.

Öte yandan, Mudurnu, Mengen ve Yeniçağa ilçelerinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bartın 

Vatandaşlar, Valilik önünden başlayan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"nün ardından Kapalı Pazaryeri'nde toplandı. 

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. 

Bartın Belediyesi Mehteran Takımının gösterisinin yer aldığı etkinlikte vatandaşlar, Türk bayraklarını dalgalandırarak ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak demokrasi nöbetine katıldı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?

Benzer haberler

90 bin camide sela okundu

90 bin camide sela okundu

15 Temmuz şehitleri yurt genelinde anıldı

15 Temmuz şehitleri Türk bayrağına sarılı 251 tabutla anıldı

15 Temmuz şehitleri Bakü’de anıldı

15 Temmuz şehitleri Bakü’de anıldı
'15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz'

'15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz'
Kırgızistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni

Kırgızistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni