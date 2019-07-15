15 Temmuz şehitleri yurt genelinde anıldı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Ankara
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Ankara
Ankara Büyükşehir Belediyesince Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde şehit düşen 251 kişi için mevlit okutuldu.
Hacı Bayram Veli Camisi'nde okunan mevlidin ardından 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bütün şehitler için dua edildi.
Jandarma Genel Komutanlığınca, 15 Temmuz şehitleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üçüncü yılında Ulus'ta düzenlenen mehteran konseriyle anıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde, 15 Temmuz şehitleri seçkin eserlerini seslendirdi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe katılanların duygulandığı görüldü.
Ankara'nın, darbe girişiminde 9 şehidin verildiği, 92 kişinin gazi olduğu Kahramankazan ilçesinde, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla tören yapıldı.
İzmir
İzmir'in Kemalpaşa ve Ödemiş ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.
Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler, gaziler ve devletin bekası için dua edildi.
Mardin
Mardin'de merkez Artuklu ilçesi Mustafa Yaman Caddesi'ndeki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, "İhanet onların, vatan bizimdir", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Kahrolsun FETÖ" sloganları attı.
Siirt
Siirt Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" ile başladı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla Güreş Caddesi'ndeki eski hastane kavşağında bir araya gelen vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.
Şırnak
Şırnak Valiliği öncülüğünde merkez Atatürk Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldurdu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve 15 Temmuz konulu şiirler okundu.
Aydın
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Aydın'da yürüyüş düzenlendi.
Valilik binasını önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayrağı ve "15 Temmuz" yazılı tişörtleriyle Adnan Menderes Bulvarı'ndan Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü.
Ordu
Ordu Valiliği tarafından kent merkezinde düzenlenen yürüyüş, mehter takımı eşliğinde Yeni Mahalle'deki Altınordu Belediyesinin önünde başladı, Şarkiye Mahallesi'ndeki Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.
Yürüyüşe, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kamu kurumu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Giresun
Giresun'da sağanak altında Debboy mevkisinden başlayan yürüyüş, Gazi Caddesi takip edilerek Atatürk Meydanı'nda tamamlandı.
Yürüyüşe, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.
Artvin
Artvin'de Atapark mevkisinde toplanan vatandaşlar Artvin Halk Eğitim Merkezi Livane Mehter Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde Milli İrade Meydanı'na yürüdü.
İki dev Türk bayrağının taşındığı yürüyüşte vatandaşlar, "Darbelere karşı omuz omuza", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.
Rize
Rize'de de Sahil Camisi önünden başlayan yürüyüş, Memişağa Parkı'nda tamamlandı.
Yürüyüşe, Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Antalya
Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Valilik tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılanlar, Antalya Müzesi önünde toplanarak ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve dövizlerle Konyaaltı Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüş boyunca gruba Mehter Takımı ve atlı polis birliği de eşlik etti.
Meydanda şehitler için Kur-an'ı Kerim okunarak, dualar edildi.
Çorum
Çorum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Hürriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.
Samsun
Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla geniş katılımlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.
İstiklal Caddesi Verem Savaş Dispanseri önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı dövizlerle çeşitli sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Sinop
Sinop’ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla geniş katılımlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.
Eski otogar mevkisinde toplanan grup ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve dövizlerle Sakarya Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.
Muğla
Muğla'nın ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde de yürüyüş düzenlendi.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Sivas
Sivas'ta ellerindeki Türk bayraklarıyla Tren Garı önünde toplananlar, İnönü Bulvarı üzerinden yürüyüşe geçti. Kortejin önünde, atlı birlikler ve Sivasspor taraftarları da yer aldı.
Niğde
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, diğer protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde kabrini ziyaret etti, okunan Kur-an'ı Kerim'i dinledi, dua etti, kabre karanfil bıraktı.
Daha sonra Derbent kavşağında toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla Ömer Halisdemir meydanına yürüdü.
Kırşehir
Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.
Nevşehir
Nevşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kırıkkale
Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.
Yozgat
Yozgat Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Diyarbakır
Diyarbakır Valiliği öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programa vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla akın etti.
Bingöl
Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, etkinliğin yapıldığı Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Alanı dolduran vatandaşlar, sık sık tekbir getirip, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.
Gaziantep
Gaziantep Valiliği öncülüğünde hazırlanan program, İstasyon Meydanı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kortej yürüyüşüyle başladı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da, Arkeoloji Müzesi önündeki meydanda düzenlenen ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte, şehitler için dua edildi.
Çok sayıda kişinin katıldığı programda toplu halde yatsı namazı kılındı. Kent sakinleri ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katıldı.
Malatya
Malatya Valiliğinin koordinesinde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Nöbeti ve Şehitlerimizi Anma Programı" kapsamında, aralarında kent protokolünün de bulunduğu çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Malatya Öğretmenevi önünde toplandı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta Müftülük Meydanı'nda bir araya gelen Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Numan Öksüz, gaziler, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı eşliğinde 200 metrelik Türk bayrağını taşıyan gençlerle Demokrasi Meydanı'na kadar "Milli Birlik Yürüyüşü" gerçekleştirdi.
Adıyaman
Adıyaman Valiliği öncülüğünde hazırlanan program Mimar Sinan Parkı'ndan Hükümet Konağı'na kortej yürüyüşü sonrasında törenle devam etti.
Kilis
Kilis'te Hacı Cümbüş Camisi önünde bir araya gelen ve aralarında kent protokolünün de bulunduğu çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla mehter takımı ve komandolar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Manisa
Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Trabzon
Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'de vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla meydanlarda bir araya geldi.
Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda Türk bayrakları taşıyan vatandaşların katılımıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Gümüşhane
Gümüşhane'de Fatih Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlarca, şehitler için saygı duruşunda bulunudu, İstiklal Marşı okundu.
Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak izlendi.
Bayburt
Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, kurulan platformda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını canlı izledi.
Adana
Adana Valiliği öncülüğünde Adana Merkez Park'ta düzenlenen programda ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Adana Müftüsü Hasan Çınar, şehitler için dua etti.
Ayrıca, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı üyeleri, İncirlik Üssü önünde ABD'yi protesto etti.
Osmaniye
Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Devlet Bahçeli Meydanı'nda toplana protokol üyeleri ve vatandaşlar, anma programının yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Mersin
Mersin Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.
Hatay
Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşlar Antakya Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi.
Edirne
Edirne'deki tören Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Edirne Belediye Bandosu gösteri sundu.
Kırklareli
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda mehteran ekibinin gösterisiyle başlayan törende, Vali Osman Bilgin ile protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla demokrasi ve birlik yürüyüşü gerçekleştirildi.
Tekirdağ
Tekirdağ'da Valilik binasından sahil dolgu alanına kadar Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüş yapıldı.
Tokat
Tokat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Erzurum
Erzurum'da binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi'ndeki Polisevi önünde bir araya geldi.
Kars
Kars'ta Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu.
Ardahan
Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen program, tarihi Kongre binası önündeki yürüyüşle başladı.
Tunceli
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen program, Vali Tuncay Sonel'in çocuklarla 251 şehit anısına dikilen gül bahçesinin ve rölyefin açılışıyla başladı.
Ağrı
Etkinlikler, İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu'nda "15 Temmuz İhaneti ve Ekonomik Kuşatılmışlık Konferansı"yla başladı.
Konferans sonrası Kongre Merkezi'nin önünde toplanarak Türk bayrakları alan vatandaşlar, rektörlük binasının önüne kadar kortej yürüyüşü yaptı.
Akşam namazının ardından Merkez Cami önünde toplanan kalabalık, protokol üyeleriyle Ağrı Valiliği önünde düzenlenen etkinlik alanına kadar yürüdü.
Erzincan
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla Fevzipaşa Caddesi'ndeki eski otogar önünde bir araya geldi.
Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı'nın seslendirdiği marşlar eşliğinde yürüyüşe geçen ve Türk bayrakları taşıyan grup, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.
Iğdır
Atatürk Caddesi'nde bir araya gelen kalabalık, valilik önüne kadar yürüyerek törene katıldı.
Denizli
Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenlendi.
Bursa
Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören İstiklal Marşı'nın ardından Kuranı Kerim okunmasıyla başladı.
Meydanda toplanan binlerce kişi, 3 yıl önce yaşanan hain darbe girişimini kınadı, şehitler için dua etti.
Eskişehir
Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Eskişehir Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Valilik Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tezahüratta bulunarak, darbe girişimde hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim'e eşlik etti.
Yalova
Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Yalova Valiliği tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.
Kentteki 17 Ağustos Deprem Anıtı önünden İznik mehteran takımının marşları eşliğinde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Bilecik
Bilecik'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü" kapsamında, yürüyüş gerçekleştirdi.
Çanakkale
Çanakkale’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.
Kütahya
Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katıldı.
Balıkesir
Balıkesir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Kayseri
Kayseri'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
"Milli Birlik Yürüyüşü" kapsamında Kartal Şehitliğinde, ellerinde Türk bayrakları ile bir araya gelen binlerce vatandaş, tekbir getirerek ve sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Kortejin önünde atlı birlikler yer aldı.
Elazığ
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ve duaların edildiği etkinlikte mehter takımı gösteri sundu.
Türk bayraklarıyla sık sık tekbir getiren vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü'nü lanetleyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Batman
Turgut Özal Bulvarı'nda mehter takımının katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, Valilik önündeki Adalet Caddesi'ne geldi.
Burada düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için dua edildi.
Mardin
Vali Mustafa Yaman Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla yürüş yaptı.
Kastamonu
Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.
Burdur
Burdur'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Uşak
Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.
Sakarya
Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başladı.
Kocaeli
Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen, İzmit Milli İrade Meydanı'nda binlerce vatandaşın katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Düzce
"Milli Birlik Yürüyüşü" için Belediye Meydanı'nda toplananlar, Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.
Karabük
Kentteki etkinlik "Milli Birlik Yürüyüşü" ile başladı.
Yenişehir Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Kent Meydanı'na kadar yürüdü.
Zonguldak
İstasyon Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, Fatih Halk Eğitim Merkezi Mehteran Takımı'yla kent merkezindeki Madenci Anıtı'na yürüdü.
Burada düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
Bolu
Demokrasi Meydanı’nda Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitler için dua edilmesiyle başlayan etkinlikte 15 Temmuz ile ilgili sinevizyon gösterisi yapıldı.
Öte yandan, Mudurnu, Mengen ve Yeniçağa ilçelerinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bartın
Vatandaşlar, Valilik önünden başlayan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"nün ardından Kapalı Pazaryeri'nde toplandı.
İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran’ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.
Bartın Belediyesi Mehteran Takımının gösterisinin yer aldığı etkinlikte vatandaşlar, Türk bayraklarını dalgalandırarak ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak demokrasi nöbetine katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.