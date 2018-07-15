15 Temmuz şehitleri Moskova'da anıldı

Fotoğraf: AA/Sefa Karacan

MOSKOVA

Rusya'nın başkenti Moskova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğindeki törende, Anadolu Ajansının (AA) FETÖ'nün hain darbe girişimini adım adım anlatan video klibi ve fotoğrafları slayt şeklinde gösterildi.

Tören salonunda AA muhabirlerinin darbe girişimine ilişkin çektiği fotoğraflar da sergilendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, yaptığı konuşmada, kendilerinin görevinin bir yandan FETÖ ihanet şebekesi ile mücadele ederken, diğer taraftan da bu mücadelenin haklılığını tüm dünyaya daha iyi anlatmak olduğunu vurguladı.

Diriöz, "Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bütün kurum ve kuruluşların gayretleri ile dünya kamuoyu her geçen gün bu hain terör örgütünün gerçek yüzünü daha iyi görmektedir. Rus dostlarımızın bu konuda gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Vatan Milletlerarası Ahıska Türkleri Cemiyeti mensubu bir grup, ellerinde Türk ve Rus bayraklarıyla büyükelçilik binası önüne gelerek 15 Temmuz şehitleri için büyükelçilik tabelasının altına karanfil bıraktı.

Muhabir: Ali Cura