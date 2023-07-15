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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz şehitleri için Ayasofya'da "252 Hatim" programı düzenledi

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "252 Hatim" programı düzenlenerek şehitler için dua edildi.

Alper Korkmaz  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
15 Temmuz şehitleri için Ayasofya'da "252 Hatim" programı düzenledi

İstanbul

İstanbul Valiliği ve İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programda FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 252 şehit anıldı.

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un dua ettiği programa, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile askeri yetkililer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve çok sayıda kişi katıldı.

Öte yandan, Fatih Camisi, Yeni Cami ve Eyüpsultan Camisi'nde de 15 Temmuz şehitleri için hatim programları düzenlenirken Diyanet İşleri Başkanlığınca öğle namazı öncesi tüm camilerde, şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu.

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