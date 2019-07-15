Euro
6.43
Dolar
5.71
BIST 100
97,098.34
Altın
1,410.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasının açılış törenine katılıyor
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Ankara'da, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri, yakınlarını kabirleri başında dualarla andı.

Zehra Aydın   | 15.07.2019
15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Ankara

15 Temmuz şehitleri kabirleri başında anıldı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında yurt genelinde 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı.

Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı kahramanlık destanı yazılan günün yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı

Şehitliği ziyaret eden aileler, Türk bayrakları asılı kabirlerin başında dua etti. Mezarlara çiçek bırakan aileler, şehitliği karanfillerle süsledi.

Şehit Halil Işılar'ın annesi Hülya Işılar, içinin yandığını söyledi. Oğlunun Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde şehit düştüğünü belirten Işılar, "Bir tek oğlumdu, yan gözle bakmaya kıyamazdım ama o hainler, kendini bilmez hadsizler böyle yaptı. Hakkımız helal değil onlara. Bu milletin, bu vatanın hakkı helal değil onlara." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine oğlunun da herkes gibi dışarı çıktığını dile getiren Işılar, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. O sokağa çağırmasaydı, meydan onlara kalacaktı. O meydanı o itlere bırakmadık, yiğitlerimize bıraktık." diye konuştu.

Oğlunun elektrikçi olduğunu söyleyen Işılar, "Hayalleri vardı, hayalleriyle gitti. Onun hayalleri beni yıkıyor zaten. Arkadaşları evlendi, çocuk sahibi oldu. Çok üzüntülüyüm. Rabb'im sabır versin." ifadelerini kullandı.

Şehit Işılar'ın babası Hicabi Işılar da oğlunu kaybetmenin acısını her zaman yaşadığını, onu çok özlediklerini belirterek, "Vatan, millet sağ olsun." dedi. 

Şehit Necmi Bahadır Denizcioğlu'nun yeğeni Seda Denizcioğlu, acılarının hiç azalmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"O bizim evimizin neşe kaynağıydı, herkesi güldüren, eğlendiren, her şeye pozitif bakan bir insandı. O gittikten sonra birçok şey değişti. Mesela bayramlar eskisi gibi olmuyor. Bayramlarda hep amcamla neşe bulurduk, o şenlendirirdi. Artık her bayram buraya geliyoruz. Önceden bir evde buluşurduk, şimdi burada buluşuyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Falaşaların entegrasyon sorunları ve siyasetten beklentileri
Srebrenitsa soykırımının sekiz aşaması
Borsalar ilk yarıda küresel risklere aldırmadı
Trump ve diğerleri: 2020 ABD başkanlık seçimleri
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?

Benzer haberler

'Bütün dünyaya bir ders verildi'

'Bütün dünyaya bir ders verildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması, mezarı başında anıldı

15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

'Milletvekillerimizin gösterdiği direniş milletimizin sergilediği kahramanlığın adeta bir hülasası'

'Milletvekillerimizin gösterdiği direniş milletimizin sergilediği kahramanlığın adeta bir hülasası'
FETÖ'nün TSK yapılanmasında 1335 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasında 1335 şüpheli tutuklandı
FETÖ mensupları ABD'de yasallaşmak için Türkiye'yi karalıyor

FETÖ mensupları ABD'de yasallaşmak için Türkiye'yi karalıyor