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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 6. yılında en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

Başak Akbulut Yazar   | 15.07.2022
15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Vatandaşlar, içinde 251 şehidin adının yer aldığı ve 24 saat sela okunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı sabah erken saatlerden itibaren ziyaret etmeye başladı.

Dualar okuyan ziyaretçiler, daha sonra bahçedeki, her birinin altında bir şehidin ismi ve öz geçmişini gösteren karekodu bulunan selvi ağaçlarının çevresinde dolaştı.

İçinde darbe girişiminin izlerini taşıyan bazı eşyalar da bulunan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni de ziyaret eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çekti.

Ziyaretçilerden Firuze Karaoğlu, taksici komşusu Akın Sertçelik'in, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olduğunu belirterek, "Her gün bu yollardayım. Canımız olduğu müddetçe bunlara soluk aldırmayacağız. Köprüye ilk oğlumu çıkardım. 6 yıl oldu, hüzün var. Akın Sertçelik, taksiciydi, benim yan komşumdu. Başından vuruldu, iki gün ulaşamadılar. Mahallenin gençlerini hep ayağa kaldırdım, sabaha kadar namaz kıldım." diye konuştu.

Ramazan Yılmaz, makamı ilk defa ziyaret ettiğini, duygulu anlar yaşadığını anlattı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten çocuklarıyla gelen ve müzeyi ilk kez ziyaret ettiğini söyleyen Bayram Ercan, "Darbe girişiminde Elazığ'daydım. O gün her Türk insanı gibi bizim de içimiz yandı. Öyle bir şey olacağını insan hiç tahmin edemiyor. Haberlerde işin boyutunu görünce insan üzülüyor. Şehitlerin o makama ulaşmaları çok büyük bir duygu." ifadesini kullandı.

Arkadaşı Yıldız Kahraman ile müzeyi gezen Sakine Sertaç, ilk kez geldiğini dile getirerek, "Fazla duramadım, buz gibi oldum görünce. Çok üzüldüm. Ürperdim. Sanki olay yeniden canlandı gözümde. Ben de oradayım gibi hissettim." dedi.

Yıldız Kahraman da "Üçüncü kez geliyorum, her geldiğimde tüylerim diken diken oluyor. Allah yardım etsin ailelerine." şeklinde konuştu.

Şehidin oğlu ve gazi de ziyaret etti

Mustafa İlhan, ailesiyle Konya'dan geldiğini kaydederek, şehitler adına dikilen ağaçlardan ve anıttaki isimlerden çok etkilendiğini, dua ettiğini söyledi.

Darbe girişiminde Vatan Caddesi'nde helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder de anıtı ziyaret edenler arasındaydı.

Şehit babasının yaşadıklarını anlatan Güder, "O geceyi tekrar yaşıyoruz. Onun hüznünü de yaşıyoruz. İnşallah o günleri bir daha yaşamayız. O gece ben de yola çıktım. Rabbim bana şehitliği nasip etmedi ama şehit evladı olmayı nasip etti. Bu da bambaşka bir duygu. Çok şükür ki o vatan hainlerine fırsat verilmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Üzerinde "15 Temmuz Gazisi" yazılı Türk bayraklı tişörtle anıtı ziyaret eden gazi Sabahattin Ünal, darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralandığını aktardı.

Ünal, ordunun içine sızan FETÖ'cülerin ilk defa köprüde kendini gösterdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Vatan sevgisi kutsal bir görevdir. Bu hainlere pabuç bırakamazdık. Bu topraklarda yaşamanın sürekli bir bedeli var. Hasan Sabbah'lardan tut, en son FETÖ hain darbe girişimine kadar. Burada böyle bir şey olmasını istemezdim. O gece tek geldim. Kalçama mermi isabet etti. Buradan her geçmemde aynı duyguyu yaşıyorum. Bugün yine 6. yıl oldu. O gün burada yaşanan olaylar hayali de olsa gözümün önünde dönüyor."

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