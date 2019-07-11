'15 Temmuz ders çıkaracağımız bir gün'
Malatya'da FETÖ'nün darbe girişimine tepki göstermek için gittiği 2. Ordu Komutanlığı önünde açılan ateş sonucu yaralanan Enes Gün, hain girişimi aklından bir an olsun çıkarmıyor.
Malatya
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki göstermek için gittiği 2. Ordu Komutanlığında askerlerin ateş açması sonucu yaralanan Enes Gün, hain darbe girişimini bir an olsun aklından çıkarmıyor.
Cuntacı askerlerin ateşiyle yaralanan ve gazi olan Enes Gün, FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yapılan hainliği unutmuyor.
Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o günü bizzat yaşayanlardan olduğunu ve her 15 Temmuz'da yapılan ihaneti, toprağa verilen şehitlerin acısını bir kez daha yaşadığını anlattı.
Enes Gün, "15 Temmuz sadece o gün değil bence yılın her günü hatırlanmalı. Bu sadece resmi bir tatil değil hem milli bayram hem de ders çıkaracağımız bir gün. Bence bunu her an yaşamamız gerekiyor. Çocuklarımıza, çevremize, bulunduğumuz topluma, girdiğimiz her ortamda bence siyaset yerine, ayrıştırmak yerine böyle şeyleri anlatarak milleti bilinçlendirmek gerekiyor. Türkiye eskisi gibi göz önünde olmayan bir ülke değil. Her anlamda daha iyi bir ülke olduğumuz için daha çok göze batıyoruz. Bu yüzden tehlike daha büyük ve düşman yine saldıracaktır." şeklinde konuştu.
15 Temmuz'u unutmamak gerektiğinin altını çizen Gün, bizzat yaşayanlardan dinlemenin ve gelecek nesillere de aktarmanın önemine işaret etti.
"Dinden girip bizi işgal etmeye çalıştılar"
FETÖ mensuplarının yargılanmalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Gün, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benim gözümde çoğu hak ettiği cezayı almıyor, 3-5-7 yıl ceza alıyor. Bu zaten şehidin bir damla kanı etmez. Hadi onu bir kenara bırakalım belki aileler diyecek biz razıyız ama bu 100 yıllık bir devleti değil bin yıllık bir devleti işgal etmeye teşebbüs etme girişimi. Sözde en çok güvendiğimiz, en büyük zaafımız dinden girip bizi işgal etmeye çalıştılar. Benim içimden geçen bunların en ağır cezayla cezalandırılmaları. İdam yok biliyorum ama en azından şehit ailelerinin, gazilerin ve bu zor günü yaşamış olanların içini ferahlatacak bir müebbet, ağırlaştırılmış müebbet ceza almaları hepimizi az da olsa mutlu edecek."
Türk milletinin sadece 15 Temmuz'da değil canına, malına kastedilmesi halinde her zaman düşmanın üstüne yürümek için sokağa çıkacağını vurgulayan Gün, 15 Temmuz'da yaptıklarını yine yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.
Gün, "15 Temmuz'da çok güzel bir görüntü de vardı. Sadece dinç olan insanlar değil kadını, yaşlısı, hastası, çocuğu vardı. Emzikli çocuk bile meydanlara gelmişti. Benim beklentim, isteğim ve duam gerçekten her zaman ona hazır olduğumuzu göstermek. 15 Temmuz'un sadece bir resmi tatil olarak algılanmasından çok hem milli bayram hem de bir destandan öte bir tehlikenin olduğunu da bilmek ona göre davranışlarda bulunmak." ifadelerini kullandı.
Şehitleri rahmetle andığını belirten Gün, "Onlar olmasa gerçekten bu konuşmayı yapamazdık, bu bir gerçek. Allah ailelerinden, gazilerimizden razı olsun. O gün sokağa çıkmış gerçekten vücudunu siper etmiş kim olursa olsun vasfı, yeri, mekanı, rütbesi önemli değil herkesten Allah razı olsun. Ben 15 Temmuz'un artık klasikleşmiş sözünü söylemek istiyorum; unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.