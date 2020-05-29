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SGK 20 uzman yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sınavla 20 Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı alacak.

Ömer Olcay   | 29.05.2020
SGK 20 uzman yardımcısı alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yer alan sınav ilanına göre, SGK aktüerya, istatistik, matematik ve bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarından 20 Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı istihdam edecek.

SGK uzman yardımcılığı sınavı için adayların, 8-19 Haziran arasında e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Ankara'da 12 Temmuz'da yapılacak yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, kurumun (www.sgk.gov.tr) adresinden ilan edilecek.


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