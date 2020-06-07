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Bakan Kasapoğlu'ndan anlamlı Cahit Zarifoğlu paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun vefatının 33. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından özel bir paylaşımda bulundu.

Ercan Doğan   | 07.06.2020
Bakan Kasapoğlu'ndan anlamlı Cahit Zarifoğlu paylaşımı

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yedi Güzel Adam" şiiriyle hafızalarda ve gönüllerde yer bulan şair ve yazar Cahit Zarifoğlu’nun vefatının 33. yılında anlamlı bir fotoğraf paylaştı. 

33 yıl önce Zarifoğlu'nun cenaze namazında tabutuna omuz veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Bakan Kasapoğlu, mesajında "#CahitZarifoğlu'nu ebediyete uğurlarken Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın şiire omuz veren şu fotoğrafı 33 yıl sonra ne kadar manidar. Gülten Akın’ın efsane mısrasıyla söylersek 'durup ince şeyleri anlama' çabası ve iz sürmek daima şiarımız olsun." ifadelerine yer verdi.

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