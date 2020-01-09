Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, son dönemde yaşanan zorlu süreçte Irak halkını yalnız bırakmayacaklarını belirterek, Türkiye'nin Irak ile dayanışmasını sürdüreceğini bildirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile Bağdat'taki görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Halbusi'ye, Türkiye'nin Irak halkına olan sevgisini ve desteğini ilettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Bu zor günlerinde Iraklı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
#Irak Meclis Başkanı Muhammed El Halbusi’ye Irak halkına olan sevgimizi ve desteğimizi dile getirdik. Bu zor günlerinde Iraklı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Irak halkıyla dayanışmamız devam edecek. pic.twitter.com/wFQykvqvuD— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 9, 2020