Bakan Varank, yeni Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yeni Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu.
Gümüşhane
Yeni Zigana Tüneli'nin Torul tarafındaki şantiyeye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.
Varank, daha sonra kendi kullandığı araçla tünelin tamamlanan bölümünü inceledi.
İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Varank, Gümüşhane ziyareti kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çok önemli bir projesini ziyaret ettiklerini söyledi.
Varank, Zigana Tüneli'nin çok önemli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"14,5 kilometre uzunluğunda iki tüpten oluşacak, çift gidiş, çift geliş Gümüşhane ile Trabzon'u bağlayacak çok önemli bir tünelden bahsediyoruz. Sadece 30 dakikalık yolu 10 dakikaya indirmekle kalmayacak, aynı zamanda kuzey güney aksı dediğimiz Türkiye'de çok önemli bir bağlantı yolunun en önemli noktalarından bir tanesindeyiz. Burası sadece bir tünel değil, gerek havalandırma tünelleri, şaftlarla ilgili gerekse kaplamalarla ilgili çok önemli teknolojilerin kullanıldığı, Türkiye'de özelikle ulaşım alanında büyük faydalar getirecek bir tünel."
Tünelin bir an önce hizmete açılmasını ve vatandaşların gerek yük gerekse insan taşımacılığında burayı kolay bir şekilde kullanmasını istediklerini dile getiren Varank, "Arkadaşlarımız üç vardiya halinde ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Görüyorsunuz şu anda kar yağıyor, buralar oldukça zor coğrafyalar, inşallah tünel bittiğinde vatandaşlarımıza büyük bir hizmet olacak." dedi.
Bakan Varank'a incelemeleri sırasında Vali Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer ilgililer eşlik etti.
Bakan Varank, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, partililerle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, Gümüşhane'de bugün gerçekleştirilen toplantı, açılış ve ziyaretlere ilişkin bilgi verdi.
"Biz koca bir aile olduğumuza inanıyoruz"
AK Parti'nin, gölgesinde mazlumların ve mağdurların dinlenebildiği, dünyadaki yegane parti olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:
"Dolayısıyla biz o çınarın gölgesini ne kadar büyütebilirsek o kadar güçlü hale geleceğiz. Önümüzdeki dönemde bir kongre süreci var. Bildiğiniz gibi biz kendi muhasebesini yapabilen bir partiyiz, biz seçimde kazansak da istemediğimiz bir netice alsak da masanın başına oturup kendi muhasebesini yapan, kendini güncelleyebilen bir partiyiz. Onun için önümüzdeki dönemdeki kongre sürecini bir fırsat olarak göreceğiz. Teşkilatlarımıza yeni isimleri katacağız, taze isimleri katacağız. Teşkilatlarımızda bir bayrak yarışı anlayışı ile belki bazı arkadaşlarımız görevlerini diğerlerine devretmek durumunda kalabilecek ama biz asla küsmeyeceğiz, biz koca bir aile olduğumuza inanıyoruz. Yine bu taze kanla beraber inşallah 2023 ve 2024 seçimlerine çok daha hızlı bir şekilde çalışacağız, partimizin yaptıklarını, hükümetimizin yaptıklarını vatandaşımıza daha iyi bir şekilde anlatacağız, daha fazla sokakta bulunacağız, sokağa çıktığımızda vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza, komşularımıza selam vermekten, güler yüz göstermekten erinmeyeceğiz."
"Bizim davamız Türkiye'ye hizmet etme davasıdır ve bu davanın yolu da bellidir"
Bakan Varank, "Siyaset karşındakini ikna ile yapılır, biz de en güzel örnek olduğumuzu karşımızdakine göstereceğiz." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:
"Zaten Gümüşhane teşkilatı bu manada örnek teşkilatlardan bir tanesi ama dediğim gibi bizim bu çınarı daha da büyütmemiz lazım. Eğer mikroskopla birtakım işlere bakarsanız, kusur bulamayacağınız hiçbir iş olmaz. Biz burada nefis mücadelesi vermiyoruz, bizim davamız Recep Tayyip Erdoğan'ın davası ama biz o davaya sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın davası olduğu için gönül vermedik, onun davası aynı zamanda Türkiye'nin davası. Bizim derdimiz Türkiye'yi büyütmek, Türkiye'yi daha güçlü bir hale getirmek, memleketimizin refahını artırırken bütün dünyadaki emin olun mazlum ve mağdurların da sorunlarını gidermek. Onun için biz meselelere mikroskopla bakmayacağız, şahsi olarak kızdığımız işler olabilir, beğenmediğimiz işler olabilir, hepimiz insanız, hepimizin bir kusuru var."
Olaylara, asla "Ben varsam bu dava var, bu teşkilat var, bu işler var, ben yoksam bu dava yok" şeklinde bakılmaması gerektiğini vurgulayan Mustafa Varank, "O anlayışta olan insanları hepiniz biliyorsunuz, benlik davasında olanları, egolarının peşinden gidenleri, koltuk verdiğinizde yanında duranları ama koltuk vermediğinizde, görev vermediğinizde sizden uzaklaşıp sizi en ağır şekilde eleştirenleri sizler de görüyorsunuz, partimizde en önemli görevlere gelmiş bu şekilde insanlar da olabilir ama biz onlara diyoruz ki 'Bizim davamız benlik davası değildir, bizim davamız Türkiye'ye hizmet etme davasıdır ve bu davanın yolu da bellidir.' Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ilelebet inşallah bu yolda yürümeye devam edeceğiz ve en büyük başarıları da memleketimize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.