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Dünya, #haberici

AB'den 10 ülkeye mali desteğe yeşil ışık

AB üyesi ülkeler, koronavirüs salgını nedeniyle 10 ülkeye toplam 3 milyar avroluk makro finansal destek verilmesini onayladı.

Ata Ufuk Şeker   | 05.05.2020
AB'den 10 ülkeye mali desteğe yeşil ışık

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 10 ülkeye toplam 3 milyar avroluk makro finansal destek verilmesini onayladı.

AB Konseyi, Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak amacıyla çeşitli ülkelere mali destek verilmesini içeren paketin üye ülkelerce onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, Arnavutluk'a 180 milyon avro, Bosna Hersek'e 250 milyon avro, Gürcistan'a 150 milyon avro, Ürdün'e 200 milyon avro, Kosova'ya 100 milyon avro, Moldova'ya 100 milyon avro, Karadağ'a 60 milyon avro, Kuzey Makedonya'ya 160 milyon avro, Tunus'a 600 milyon avro ve Ukrayna'ya 1,2 milyar avro makro finansal destek sağlanacağı belirtildi.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler verebiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Söz konusu desteğin Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanması bekleniyor.

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