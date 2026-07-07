Zelenskyy mbërrin në Ankara për samitin e NATO-s

Şilan Turp
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, mbërriti në Ankara të martën për të marrë pjesë në Samitin e 36-të të NATO-s, transmeton Anadolu.
Avioni i Zelenskyyt u ul në Aeroportin Esenboga, ku u prit nga ministri turk i Kulturës dhe Turizmit, Mehmet Nuri Ersoy dhe zyrtarë të tjerë.
Samiti i NATO-s vazhdon deri të mërkurën, me udhëheqësit aleatë të vendosur për të diskutuar investimet e mbrojtjes, mbështetjen ushtarake për Ukrainën dhe përpjekjet për të zgjeruar bazën industriale të mbrojtjes të aleancës.