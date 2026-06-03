Turqia renditet e katërta në Evropë për prodhimin e biçikletave

Kazım Kaan Ulu
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Turqia është bërë prodhuesja e katërt më e madhe e biçikletave në Evropë, ndërsa presidenti i Shoqatës Botërore të Industrisë së Biçikletave (WBIA), Bayram Akgul, tha se vendi renditet gjithashtu i gjashti në Evropë për shitjen e biçikletave të zakonshme dhe atyre elektrike.
Duke folur për Anadolu me rastin e Ditës Botërore të Biçikletës, Akgul tha se megjithatë kërkesa e brendshme mbetet prapa.
“Konfederata e Industrisë Evropiane të Biçikletave (CONEBI) raportoi vitin e kaluar se kapaciteti prodhues i Turqisë është i fortë, por kjo nuk reflektohet mjaftueshëm në tregun vendas”, tha Akgul.
Një nga arsyet kryesore, shtoi ai, është se biçikletat nuk përdoren si mjet transporti në jetën e përditshme.
“Mbyllja e këtij hendeku përmes korsive të sigurta dhe të pandërprera për biçikleta dhe përmes stimujve mbetet prioriteti ynë kryesor”, theksoi ai.
Akgul njoftoi se Turqia prodhoi gjithsej 1.38 milionë biçikleta të zakonshme dhe biçikleta elektrike në vitin 2024, duke u renditur ndër katër prodhuesit kryesorë në Evropë, me Portugalinë, Italinë dhe Gjermaninë.
“Kapaciteti vjetor prodhues i Turqisë është i mjaftueshëm për ta tejkaluar këtë shifër dhe në sektorin e biçikletave elektrike është vërejtur një prirje e qartë rritëse si në eksport, ashtu edhe në konsumin e brendshëm”, tha ai.
Ai theksoi se Evropa ka qenë tregu më i madh për eksportet turke të biçikletave, me Gjermaninë në krye, e ndjekur nga Holanda, Italia, Franca dhe vendet skandinave.
- Rritja e kërkesës për shkak të çmimeve të karburantit
“Çmimet e karburantit, kostot e automjeteve, tarifat e parkimit dhe trafiku urban kanë bërë që konsumatorët të kërkojnë alternativa”, tha Akgul.
Megjithatë, mungesa e korsive të sigurta për biçikleta mbetet një sfidë.
Akgul tha se Turqia importon rreth 65 miliardë dollarë energji në vit, një pjesë e madhe e së cilës është karburant i konsumuar nga sektori i transportit.
Përdorimi i biçikletave të zakonshme dhe biçikletave elektrike në transportin urban, theksoi ai, është “një nga mënyrat më të shpejta për të ulur varësinë e jashtme në këtë fushë”.
Sipas tij, kjo mund të krijojë vlerë ekonomike afatgjate shumë përtej kursimeve të drejtpërdrejta të karburantit, përmes rezultateve strategjike si rritja e ekosistemit të prodhimit vendas, shtimi i punësimit në sektorët e shërbimit dhe mirëmbajtjes, si dhe rigjallërimi i turizmit të biçikletave si në nivel vendas ashtu edhe ndërkombëtar.
Akgul deklaroi se në Turqi rreth 30 për qind e të gjitha udhëtimeve në qytetet e mëdha janë nën 3 milje dhe një pjesë e madhe e këtyre distancave të shkurtra mund të përshkohen me biçikleta elektrike, duke çuar në ulje të dukshme të numrit të automjeteve në rrugë.
“Shembujt nga Evropa tregojnë se kalimi te biçikletat elektrike mund të lehtësojë trafikun me 40-45 për qind në korridore të mbingarkuara”, tha ai.
“Rreth 50 për qind e qytetarëve në Turqi thonë se do të përdornin biçikleta për distanca të shkurtra nëse rrugët do të ishin të sigurta, kështu që mund të themi se ekziston kërkesë dhe vullnet, por mungon infrastruktura”, shtoi ai.
Akgul tha se projekti i Ministrisë së Shëndetësisë së Turqisë “1 milion biçikleta për një Turqi më të shëndetshme (2015–2018)”, si dhe plani master i rrjetit të korsive të Ministrisë së Mjedisit, Urbanizimit dhe Ndryshimeve Klimatike, kanë hedhur kryesisht bazat për promovimin e çiklizmit.
Megjithatë, ai tha se ende nuk ekziston një mekanizëm nxitës për blerjen e biçikletave elektrike në vend.