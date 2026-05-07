Presidenti turk pret në Ankara homologun e tij algjerian

Esra Tekin
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka pritur me një ceremoni zyrtare në kryeqytetin Ankara presidentin e Algjerisë, Abdelmadjid Tebboune, raporton Anadolu.
Në ceremoninë e pritjes morën pjesë ministri turk i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan, ministrja e Familjes dhe Shërbimeve Sociale, Mahinur Ozdemir Goktas, ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore, Alparslan Bayraktar, ministri i Punëve të Brendshme, Mustafa Ciftci, ministri i Industrisë dhe Teknologjisë, Mehmet Fatih Kacir, ministri i Bujqësisë dhe Pylltarisë, Ibrahim Yumakli, ministri i Tregtisë, Omer Bolat dhe drejtori i Komunikimeve, Burhanettin Duran, si dhe zyrtarë të tjerë.
Erdogan dhe Tebboune, i cili mbërriti dje për një vizitë zyrtare tre-ditore, më pas zhvilluan një takim dypalësh.
Pas bisedimeve të tyre, të dy presidentët do të bashkëkryesojnë mbledhjen e Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të Nivelit të Lartë Turqi-Algjeri.
Pas këtij takimi, pritet që presidenti Erdogan dhe Tebboune të marrin pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjeve dhe të mbajnë një konferencë të përbashkët për media.
Erdogan gjithashtu do të organizojë një darkë zyrtare në nder të presidentit algjerian dhe do t’i akordojë atij Urdhrin e Shtetit të Republikës së Turqisë.