Presidenti Erdogan pret kryeministrin irakian

Esra Tekin
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, priti kryeministrin e Irakut, Mohammed Ali Al-Zaidi, me një ceremoni zyrtare në Kompleksin Presidencial në kryeqytetin Ankara, raporton Anadolu.
Në ceremoni morën pjesë ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, ministri i Mbrojtjes Kombëtare, Yasar Guler, ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore, Alparslan Bayraktar, ministri i Financave, Mehmet Simsek, ministri i Arsimit Kombëtar, Yusuf Tekin, këshilltari kryesor i presidentit për politikën e jashtme dhe sigurinë, Akif Cagatay Kiliç, si dhe zyrtarë të tjerë.
Al-Zaidi tha se gjatë vizitës së tij të parë zyrtare në Turqi që nga marrja e detyrës në maj do të diskutojë bashkëpunimin dypalësh në fushën e investimeve, burimeve ujore, sigurisë rajonale dhe projekteve madhore të infrastrukturës.
Në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X, Al-Zaidi tha se vizita u zhvillua me ftesë të Erdoganit dhe kishte për qëllim "zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve politike dhe ekonomike mes dy vendeve".
"Historia, gjeografia, kultura, interesat e përbashkëta dhe gjithçka na bashkon me Turqinë", tha kryeministri irakian.
Ai tha se bisedimet do të përqendrohen te investimet, burimet ujore, projekti i transportit "Rruga e Zhvillimit" dhe përpjekjet për forcimin e stabilitetit në rajon.
Al-Zaidi shtoi se të dyja palët do të diskutojnë gjithashtu nisjen e "një sërë dosjesh ekonomike dhe të sigurisë, në një mënyrë që kontribuon në arritjen e përfitimeve të ndërsjella për të dy popujt miqësorë".