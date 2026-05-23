Kovaçi Emrullah i jep formë çelikut në kudhrën e tij shekullore
Atakan Çıtlak
23 Maj 2026•Përditësim: 23 Maj 2026
photo: Atakan Çıtlak / AA
Giresun
Emrullah Altun, një farkëtar që jeton në lagjen Kesap të Giresunit, Turqi, i jep formë çelikut në një kudhër shekullore të trashëguar nga mjeshtri i tij, transmeton Anadolu.
Emrullahu, 68-vjeç, i cili jeton në fshatin Armutduzu, e ka ushtruar zanatin e tij, të cilin e mësoi nga mjeshtri i tij, me të njëjtin entuziazëm për 44 vjet në punishten që e ndërtoi vetë.
Një nga përfaqësuesit e fundit të zanatit të tij në rajon, Altun prodhon sëpata, kosa, drapëra dhe dhëmbëza që përdoren për të kositur barin në rajon në një kudhër shekullore të trashëguar nga mjeshtri i tij.
Duke deklaruar se e ka vazhduar zanatin pa ndërprerje në fshatin e tij, Altun tha për Anadolu se ai fiton jetesën duke shitur mjetet që prodhon në fshatin e tij, si dhe në provincat përreth.
Ai deklaroi se e ndërtoi dyqanin e tij pranë shtëpisë së tij 34 vjet më parë dhe ende e drejton atë, duke thënë: "Pas kthimit nga shërbimi ushtarak, fillova një praktikë pune me mjeshtrin tim farkëtar në fshatin tonë. Punova me të për disa vite. Në vitin 1992, ndërtova një strukturë prej druri dhe guri aty ku ndodhet tani shtëpia ime. Që atëherë, kam vazhduar profesionin tim në punishten time".
Altun përmendi se kudhra e përdorur në punishten e tij ishte trashëguar nga ustai i tij.
"Kjo kudhër është një trashëgimi nga ustai im. Nuk ka askush që ta vazhdojë këtë profesion pas meje. Pas meje, kjo kudhër do të mbetet e papërdorur. Nuk mund të japësh mësim nëse nuk ke dëshirë për të mësuar. Duhet ta duash vetë, duhet ta bësh vetë. Kudhra dhe çekiçi janë këtu, por nuk ka të interesuar", tha ai.
"Nuk ndihem i lodhur gjatë punës"
Altun shprehu dashurinë e tij për profesionin e tij, duke theksuar: "Falë Zotit, vazhdoj profesionin tim. Është një profesion që e dua dhe e shijoj shumë. Nuk ndihem i lodhur gjatë punës, por lodhem nëse shkoj në një punë tjetër. Megjithatë, nuk ndihem i lodhur në këtë punë".
Altun, i cili deklaroi se i tregton produktet e tij jo vetëm në fshatin e tij, por edhe në qendrën e rrethit dhe në provincat përreth, tha: "Unë prodhoj shumë vegla bujqësore si drapëra, kosa dhe kazma. I shes këto kryesisht në fshatin tim, në rrethin Kesap, në Giresun, në provincat përreth dhe në Sakarya. Gjithashtu marr porosi me telefon ose nga njerëz që vijnë në vendin tim të punës."
Emrullah Altun theksoi se me ngrohjen e kohës, puna në kopsht ka filluar dhe ngarkesa e tij e punës është rritur gjatë kësaj periudhe.