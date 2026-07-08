Industria turke e mbrojtjes thekson "partneritetin e besueshëm"

Ali Atar
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Presidenca e Industrisë së Mbrojtjes e Turqisë (SSB) njoftoi se rreth 56 për qind e eksporteve të mbrojtjes dhe aviacionit, të cilat kanë tejkaluar 11 miliardë dollarë gjatë 12 muajve të fundit, janë realizuar drejt vendeve të NATO-s dhe se vlera e eksporteve për kilogram ka arritur në 40 herë mesataren e Turqisë.
Në deklaratën e publikuar në llogarinë e SSB-së në rrjetet sociale u bënë vlerësime mbi kapacitetin aktual të industrisë turke të mbrojtjes, projektet në zhvillim dhe bashkëpunimet ndërkombëtare.
Në deklaratë thuhet se SSB koordinon ekosistemin e industrisë së mbrojtjes, i përbërë nga më shumë se 4 mijë kompani, rreth objektivave të përbashkëta dhe se mbi 1.400 projekte po zhvillohen njëkohësisht. Gjithashtu u theksua se, përmes diplomacisë së industrisë së mbrojtjes të zhvilluar nga institucioni, kapacitetet kombëtare po shndërrohen në bashkëpunime globale.
“Në 12 muajt e fundit, rreth 56 për qind e eksporteve tona të mbrojtjes dhe aviacionit, që tejkaluan 11 miliardë dollarë, u realizuan drejt vendeve të NATO-s. Nga dronët te avionët reaktivë të trajnimit, nga qendrat e komandës dhe kontrollit te softuerët ushtarakë, nga platformat detare dhe tokësore te teknologjitë e luftës elektronike, ne jemi një partner i besueshëm zgjidhjesh për miqtë dhe aleatët tanë në një gamë të gjerë kapacitetesh. Vlera jonë e eksporteve për kilogram, e cila ka arritur në 40 herë mesataren e Turqisë, është një tregues konkret i nivelit që kemi arritur në prodhimin e teknologjisë së lartë. I shprehim mirënjohjen tonë Presidentit tonë, Recep Tayyip Erdogan, si bartës i këtij vizioni dhe vullneti të fortë", thuhet në deklaratë.