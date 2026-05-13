Emine Erdogan: Forumi Zero Mbeturina do të diskutojë veprimet klimatike

Büşra Nur Çakmak
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Turqia do të presë edicionin e dytë të Forumit Zero Mbeturina në Stamboll më 5-7 qershor, tha të mërkurën zonja e parë e Turqisë, Emine Erdogan, transmeton Anadolu.
Eventi do të mbledhë mijëra përfaqësues nga më shumë se 160 vende për të diskutuar veprimet klimatike, qëndrueshmërinë dhe bashkëpunimin mjedisor.
Në një postim në platformën turke të mediave sociale NSosyal, Erdogan tha se tema e këtij viti do të jetë "Rruga drejt Antalias: Zero Mbeturina si Veprim Klimatik".
Ajo tha se takimi synon të forcojë ndërgjegjësimin mjedisor, të promovojë një ndjenjë të përgjegjësisë së përbashkët globale dhe të mbështesë bashkëpunimin ndërkombëtar afatgjatë në luftën kundër krizës klimatike.
Emine Erdogan shprehu gjithashtu shpresën se samiti do të kontribuojë në përgatitjet për procesin klimatik COP31, të cilin Turqia do ta presë më vonë këtë vit.
Forumi është planifikuar të zhvillohet në Aeroportin Ataturk.