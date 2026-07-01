YouTube dominon trafikun e internetit në Turqi

Mertkan Oruç
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Përdoruesit në Turqi shpenzuan pjesën më të madhe të kohës së tyre në internet duke parë përmbajtje video në tremujorin e parë të vitit, me YouTube që përbën një pjesë dominuese të trafikut të përgjithshëm të internetit, raporton Anadolu.
Sipas të dhënave të përpiluara nga Anadolu nga raporti tremujor i Autoritetit të Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit (BTK), përdorimi i internetit në vend vazhdon të drejtohet kryesisht nga mediat sociale dhe platformat e bazuara në video.
YouTube përbën 40.6 për qind të trafikut total të internetit midis janarit dhe marsit, shumë përpara Instagramit, i cili renditet i dyti me 16 për qind. Shifrat nënvizojnë prirje më të gjerë të rritjes së konsumit të videos, me përdoruesit që kalojnë pjesën më të madhe të kohës së tyre në internet në platformat e transmetimit dhe mediave sociale.
Në kategorinë "transmetim", YouTube mbeti lider i qartë me 57.4 për qind të trafikut. Ajo u pasua nga Instagram (17.4 për qind), TikTok (5.6 për qind) dhe Netflix (5.5 për qind).
Të dhënat tregojnë se konsumi i videos në formë të shkurtër dhe të gjatë vazhdon të jetë nxitësi kryesor i përdorimit të internetit.
- Mesazhet zhvendosen drejt platformave sociale
Në mesazhet e çastit, Instagram kryeson me 58.5 për qind, i ndjekur nga Facebook Messenger me 26.4 për qind. WhatsApp u rendit i treti me 7.3 për qind, ndërsa Telegram 6.2 për qind.
Shifrat sugjerojnë zhvendosje të vazhdueshme drejt shërbimeve të mesazheve të integruara në mediat sociale dhe jo aplikacioneve të pavarura të mesazheve. Në komunikimin zanor të bazuar në internet (VoIP), WhatsApp dominoi me 61.2 për qind të përdorimit total.
Në lojërat online, përdorimi ishte më i shpërndarë: PlayStation kryeson me 25.4 për qind, ndjekur nga Steam (24.1 për qind), PUBG (9.2 për qind) dhe "League of Legends" (6.7 për qind).