RD e Kongos regjistron mbi 400 vdekje nga Ebola

James Tasamba
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Numri i vdekjeve nga shpërthimi i Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos është rritur mbi 400 pasi u regjistruan gati 40 vdekje të reja në 24 orët e fundit, njoftoi sot Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Numri i rasteve të konfirmuara u rrit në 1.406, përfshirë 438 vdekje me një shkallë vdekshmërie prej 31.2 për qind që nga shpallja e shpërthimit më 15 maj. Përhapja është përqendruar në 34 zona shëndetësore në provincat Ituri, Kivu Veriore dhe Kivu Jugore.
Ministria tha se një zonë e 24-të shëndetësore e njohur si Lolwa tani është prekur në provincën Ituri, epiqendra e shpërthimit aktual. Të paktën 192 persona janë shëruar ndërsa 609 pacientë mbeten në izolim ose në spital.
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) paralajmëroi se fataliteti i rastit të raportuar në DR të Kongos ka të ngjarë të jetë një nënvlerësim, pasi shumë vdekje që ndodhën para shpalljes së shpërthimit mbeten nën hetim.
Autoritetet shëndetësore theksuan pasigurinë, lëvizjen e popullsisë, rezistencën e komunitetit dhe presionin mbi institucionet shëndetësore ndër faktorët që minojnë përgjigjen ndaj llojit Ebola Bundibugyo.