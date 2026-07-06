Prania e ardhshme e trupave amerikane në Estoni mbetet e paqartë

Beyza Binnur Dönmez
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Estonia pret që një rotacion i ri i trupave të SHBA-së të mbërrijë më vonë këtë verë, por e ardhmja e prezencës ushtarake amerikane përtej fundit të vitit mbetet e paqartë, ndërsa Washingtoni rishikon qëndrimin e forcave të tij në Evropë, transmeton Anadolu.
Transmetuesi ERR raportoi se ministri estonez i Mbrojtjes, Hanno Pevkur, është informuar nga komandanti suprem i aleatëve të NATO-s për Evropën dhe komandanti i Ushtrisë së SHBA-së në Evropë se kontingjenti i ardhshëm pritet të dislokohet në Estoni gjatë verës dhe të qëndrojë deri në fund të vitit.
"Rotacioni i ardhshëm duhet ende të zhvendoset në Estoni gjatë verës", tha Pevkur për ERR të dielën. Ai tha se madhësia e njësisë që pritet të mbërrijë mbetet e panjohur dhe se vendimet për dislokimet përtej këtij viti do të varen nga rezultati i rishikimit gjashtëmujor të Pentagonit.
Rotacioni i ardhshëm po pret gjithashtu dislokimin e një brigade të re të SHBA-së në Poloni, megjithëse afati kohor për atë lëvizje mbetet i paqartë, tha Pevkur.
Kryetari i Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare të parlamentit estonez, Kalev Stoicescu tha se vendimet për të ardhmen e forcave të SHBA-së në Evropë në fund të fundit i takojnë Shtëpisë së Bardhë dhe bazohen në interesat strategjike të Washingtonit.
Nëse forcat e SHBA-së do të qëndrojnë diku në Evropë, ato duhet të jenë në krahun lindor, tha ai.
Trupat e SHBA-së kanë qenë të stacionuara në Estoni mbi baza rotative sipas një marrëveshjeje dypalëshe që nga viti 2022, me dislokime që zakonisht variojnë midis një personeli prej 500 dhe 700 personash. Më pak se 100 trupa mbeten aktualisht në vend.
Pevkur tha se nuk pret ndonjë njoftim për të ardhmen e dislokimeve të trupave të SHBA-së në Estoni gjatë samitit të ardhshëm të NATO-s në Ankara, duke shtuar se Estonia do të vazhdojë të mbështetet në kapacitetet e saj të mbrojtjes dhe në grupet luftarake të NATO-s që kalojnë përmes rotacionit në shtetet baltike.