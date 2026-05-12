Kostoja e luftës me Iranin afër 29 miliardë dollarë

Diyar Güldoğan
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Një zyrtar i Pentagonit ka bërë të ditur se lufta me Iranin i ka kushtuar SHBA-së gati 29 miliardë dollarë që nga fillimi i saj më 29 shkurt, transmeton Anadolu.
“Mendojmë se është afër 29 miliardë dollarëve, sepse janë përditësuar kostot e riparimit dhe zëvendësimit të pajisjeve, si dhe kostot e përgjithshme operacionale që lidhen me qëndrimin e personelit në zonën e operacioneve”, tha Jules Jay Hurst, zv/sekretar për mbrojtjen për çështje buxhetore dhe zyrtari kryesor financiar.
Hurst e tha këtë gjatë dëshmisë së tij para një nënkomiteti të Dhomës së Përfaqësuesve për Ndarjet Buxhetore.
Muajin e kaluar, Hurst tha se SHBA kishte shpenzuar afërsisht 25 miliardë dollarë për luftën kundër Iranit.