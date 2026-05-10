Turqi, gratë transformojnë gurët në kukulla

Dymbëdhjetë praktikante po transformojnë gurët që mbledhin nga natyra në kukulla guri të veshura me kostume rajonale duke përdorur argjilë qeramike, pëlhurë dhe bojë, nën drejtimin e mësuesve të artizanatit dhe mjeshtërve instruktorë.
Müzahim Zahid Tüzün
10 Maj 2026•Përditësim: 10 Maj 2026
photo: Müzahim Zahid Tüzün / AA
Kayseri
Gratë që marrin pjesë në një kurs në Institutin e Pjekurisë Kayseri po krijojnë kukulla guri që pasqyrojnë kulturën anadollase duke përdorur gurë që mbledhin nga natyra, raporton Anadolu.
Dymbëdhjetë praktikante që marrin pjesë në kursin, i cili është hapur brenda institutit, po transformojnë gurët që mbledhin nga natyra në kukulla guri të veshura me kostume rajonale duke përdorur argjilë qeramike, pëlhurë dhe bojë, nën drejtimin e mësuesve të artizanatit dhe mjeshtërve instruktorë.
Drejtori i Institutit, Ali Durmus, për Anadolu tha se ata po përpiqen të sjellin përsëri në dritë vlerat e vendit.
"Praktikantët tanë mbledhin gurë të sheshtë të përshtatshëm për prodhimin e kukullave nga natyra nën mbikëqyrjen e mësuesve tanë. Këtu, ata i kalojnë nëpër procese të ndryshme dhe i formojnë në kukulla. Ata i përdorin si sende dekorative dhe kontribuojnë në prodhim, duke gjeneruar kështu të ardhura ekonomike. Në fund të kursit, ne organizojmë një ekspozitë të këtyre kukullave. Çdo praktikant merr një kukull që ka bërë. Në fakt, ata po prodhojnë diçka dhe mund ta shndërrojnë prodhimin e tyre në fitim ekonomik sepse këto mund të shiten si suvenire, veçanërisht në zonat turistike. Fëmijët dhe gratë gjithashtu tregojnë interes", tha ai.
- "Në përgjithësi preferojmë veshjet rajonale"
Mësuesja e artizanatit Mehtap Savran tha gjithashtu se ata bënë kukulla prej guri me 12 praktikantë.
"Në krijimin e kukullave prej guri, ne krijojmë një trup duke përdorur gurë nga natyra. Ne përgatisim argjilë qeramike dhe prej saj krijojmë rrobat e tyre. Në përgjithësi preferojmë rroba që pasqyrojnë traditat dhe historinë tonë rajonale. Ne përpiqemi të bëjmë kukulla që pasqyrojnë kulturën tonë. Forma përcaktohet disi nga dëshirat e vetë praktikantit. Argjila jonë është argjilë qeramike. Ne përdorim ngjitës, niseshte gruri dhe glicerinë në këtë argjilë. Ne e përdorim këtë argjilë si kur montojmë trupin, këmbët dhe shputat e kukullës, ashtu edhe kur bëjmë rrobat e saj".
- "Natyra na jep gurët falas"
Savran deklaroi se ata kanë kurse 6 ditë në javë dhe se praktikantët punojnë me shumë përpjekje.
Duke shpjeguar se praktikantët i përdorin kukullat prej guri sipas dëshirave të tyre, Savran tha: "Meqenëse praktikantët tanë i sigurojnë vetë materialet për kukullat, ata i marrin me vete, mund t'i japin si dhurata, mund t'i përdorin si aksesorë në shtëpitë e tyre. Ata që dëshirojnë mund t'i përdorin edhe për shitje. Natyra na jep gurët falas dhe ne i transformojmë në kukulla", tha ajo.
Nuriye Akkaya, një pjesëmarrëse 70-vjeçare, tha se erdhi në kurs për të shfrytëzuar kohën e saj të lirë. Akkaya theksoi se përpjekja dhe shoqërimi sjellin lumturi.
Serpil Nalçacioglu, një pjesëmarrëse 57-vjeçare, tha se krijimi i kukullave prej guri është një hobi i bukur.
Duke theksuar se ata transformojnë një gur të thjeshtë nga natyra në një vepër arti, Nalçacioglu tha: "Ne heqim stresin këtu; është si terapi. Nuk e dija më parë për të bërë një kukull të tillë; kjo është hera ime e parë. Është shumë e bukur dhe është edhe më e bukur pasi të përfundojë. Njerëzit duhet të vijnë këtu dhe të shfrytëzojnë kohën e tyre të lirë. Atmosfera jonë është shumë e këndshme".