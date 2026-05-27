Presidenti turk Erdogan shënon Kurban Bajramin

Diyar Güldoğan
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, shënoi sot festën islame të Kurban Bajramit, transmeton Anadolu.
Në një mesazh, Erdogan e përshkroi Kurban Bajramin si një “bekim shpirtëror” dhe tha se shpreson që kjo festë të sjellë mirësi për Turqinë, kombin turk, botën islame dhe gjithë njerëzimin.
“Për të gjithë vëllezërit dhe motrat tona që po e presin këtë festë me trishtim, dhimbje dhe pikëllim të thellë në pjesë të ndryshme të gjeografisë sonë me lidhje shpirtërore, veçanërisht ata në Gaza, përcjell mesazhet e mia më të forta të solidaritetit në emrin tim dhe të kombit tim, dhe i uroj secilin prej tyre për Kurban Bajramin”, tha ai.
Miliona njerëz në mbarë Turqinë falën namazin në ditën e parë të festës.
Veçmas, duke folur për gazetarët në Xhaminë Camlica në Stamboll pas faljes së namazit të Bajramit, Erdogan tha se festat fetare kanë për qëllim forcimin e lidhjeve shoqërore dhe mbështetjes së ndërsjellë.
“Para së gjithash, festat janë ditë dashurie, respekti, uniteti, bashkimi dhe solidariteti”, tha ai.
Lideri turk tha se situata në Rripin e Gazës ka hedhur hije mbi festimet për myslimanët në Turqi dhe në mbarë botën.
Erdogan kritikoi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, duke e përshkruar atë si një “tiran” dhe shprehu shpresën se myslimanët në mbarë botën do të bashkohen kundër veprimeve të Izraelit në Gaza.
“Gjithashtu besoj se tirani i njohur si Netanyahu do ta marrë mësimin e nevojshëm nga myslimanët e botës”, tha ai.
Turqia ka qenë një nga kritikët më të zëshëm të fushatës ushtarake të Izraelit në Gaza, me presidentin Erdogan që vazhdimisht ka bërë thirrje për armëpushim të menjëhershëm, zgjerim të qasjes për ndihmat humanitare dhe rritje të presionit ndërkombëtar ndaj Izraelit.
Komentet e tij erdhën ndërsa myslimanët në mbarë botën po shënojnë Kurban Bajramin mes tensioneve të vazhdueshme dhe shqetësimeve humanitare në Gaza dhe Lindjen e Mesme në përgjithësi.
Festa përkujton gatishmërinë e Profetit Ibrahim për ta sakrifikuar djalin e tij me urdhër të Zotit, para se në momentin e fundit t’i zëvendësohej me një dash nga Zoti.
Myslimanët therin kafshë në përkujtim të kësaj ndërhyrjeje hyjnore dhe mishin e ndajnë me të varfrit dhe të afërmit e tyre.